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Путин пообщался с иностранными гостями парада ВМФ - РИА Новости, 30.07.2023
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13:15 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/putin-1887192128.html
Путин пообщался с иностранными гостями парада ВМФ
Путин пообщался с иностранными гостями парада ВМФ - РИА Новости, 30.07.2023
Путин пообщался с иностранными гостями парада ВМФ
Президент РФ Владимир Путин по окончании парада по случаю Дня военно-морского флота еще раз пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T13:15
2023-07-30T13:15
республика конго
владимир путин
дени сассу-нгессо
форум "россия — африка"
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по окончании парада по случаю Дня военно-морского флота еще раз пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве, передает корреспондент РИА Новости. В частности, российский лидер кратко переговорил с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Путин пожал руки и другим иностранным гостям.
https://ria.ru/20230730/putin-1887183755.html
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республика конго, владимир путин, дени сассу-нгессо, форум "россия — африка", политика
Республика Конго, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо, Форум "Россия — Африка", Политика
Путин пообщался с иностранными гостями парада ВМФ

Президент Путин после парада в честь Дня ВМФ пообщался с некоторыми африканскими лидерами

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент РФ, верховный главнокомандующий Владимир Путин на Главном военно-морском параде по случаю Дня Военно-морского флота РФ
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по окончании парада по случаю Дня военно-морского флота еще раз пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве, передает корреспондент РИА Новости.
В частности, российский лидер кратко переговорил с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Путин пожал руки и другим иностранным гостям.
Встреча Путина с многодетной семьей из Магадана на параде ВМФ России - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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Республика КонгоВладимир ПутинДени Сассу-НгессоФорум "Россия — Африка"Политика
 
 
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