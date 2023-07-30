https://ria.ru/20230730/putin-1887192128.html

Путин пообщался с иностранными гостями парада ВМФ

Путин пообщался с иностранными гостями парада ВМФ - РИА Новости, 30.07.2023

Путин пообщался с иностранными гостями парада ВМФ

Президент РФ Владимир Путин по окончании парада по случаю Дня военно-морского флота еще раз пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T13:15

2023-07-30T13:15

2023-07-30T13:15

республика конго

владимир путин

дени сассу-нгессо

форум "россия — африка"

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по окончании парада по случаю Дня военно-морского флота еще раз пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве, передает корреспондент РИА Новости. В частности, российский лидер кратко переговорил с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Путин пожал руки и другим иностранным гостям.

https://ria.ru/20230730/putin-1887183755.html

республика конго

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Дарья Буймова

республика конго, владимир путин, дени сассу-нгессо, форум "россия — африка", политика