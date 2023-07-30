https://ria.ru/20230730/putin-1887192128.html
Путин пообщался с иностранными гостями парада ВМФ
Путин пообщался с иностранными гостями парада ВМФ - РИА Новости, 30.07.2023
Путин пообщался с иностранными гостями парада ВМФ
Президент РФ Владимир Путин по окончании парада по случаю Дня военно-морского флота еще раз пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T13:15
2023-07-30T13:15
2023-07-30T13:15
республика конго
владимир путин
дени сассу-нгессо
форум "россия — африка"
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин по окончании парада по случаю Дня военно-морского флота еще раз пообщался с некоторыми африканскими лидерами, которые после саммита "Россия-Африка" остались в Петербурге и стали гостями парада на Неве, передает корреспондент РИА Новости. В частности, российский лидер кратко переговорил с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо, президентом переходного периода Буркина-Фасо Ибрагимом Траоре. Путин пожал руки и другим иностранным гостям.
https://ria.ru/20230730/putin-1887183755.html
республика конго
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика конго, владимир путин, дени сассу-нгессо, форум "россия — африка", политика
Республика Конго, Владимир Путин, Дени Сассу-Нгессо, Форум "Россия — Африка", Политика
Путин пообщался с иностранными гостями парада ВМФ
Президент Путин после парада в честь Дня ВМФ пообщался с некоторыми африканскими лидерами