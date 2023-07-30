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Путин назвал флот нерушимым стражем рубежей России
Путин назвал флот нерушимым стражем рубежей России - РИА Новости, 30.07.2023
Путин назвал флот нерушимым стражем рубежей России
Военно-морской флот остается нерушимым стражем российских границ, заявил президент Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:35
2023-07-30T12:35
2023-07-30T12:35
севастополь
порт-артур
россия
владимир путин
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Военно-морской флот остается нерушимым стражем российских границ, заявил президент Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ."На протяжении веков наш флот был и остается несокрушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой", — подчеркнул глава государства.Российский лидер напомнил о героизме флота при обороне Порт-Артура и Севастополя, Петропавловска и Ленинграда. Кроме того, он указал на мужество морских пехотинцев и моряков в битвах за Москву, Сталинград и Заполярье.Тогда, как отметил Путин, флот встал неприступной крепостью на пути врага.Кроме того, глава государства поблагодарил нынешнее поколение моряков за четкое выполнение всех боевых задач и патриотизм.
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, порт-артур, россия, владимир путин
Севастополь, Порт-Артур, Россия, Владимир Путин
Путин назвал флот нерушимым стражем рубежей России
Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ назвал флот нерушимым стражем рубежей России