https://ria.ru/20230730/putin-1887185242.html

Путин назвал флот нерушимым стражем рубежей России

Путин назвал флот нерушимым стражем рубежей России - РИА Новости, 30.07.2023

Путин назвал флот нерушимым стражем рубежей России

Военно-морской флот остается нерушимым стражем российских границ, заявил президент Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T12:35

2023-07-30T12:35

2023-07-30T12:35

севастополь

порт-артур

россия

владимир путин

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Военно-морской флот остается нерушимым стражем российских границ, заявил президент Владимир Путин на параде в честь дня ВМФ."На протяжении веков наш флот был и остается несокрушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой", — подчеркнул глава государства.Российский лидер напомнил о героизме флота при обороне Порт-Артура и Севастополя, Петропавловска и Ленинграда. Кроме того, он указал на мужество морских пехотинцев и моряков в битвах за Москву, Сталинград и Заполярье.Тогда, как отметил Путин, флот встал неприступной крепостью на пути врага.Кроме того, глава государства поблагодарил нынешнее поколение моряков за четкое выполнение всех боевых задач и патриотизм.

севастополь

порт-артур

россия

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Никита Брыкин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Брыкин

севастополь, порт-артур, россия, владимир путин