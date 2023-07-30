https://ria.ru/20230730/putin-1887133402.html

Путин обвинил Запад в инфляции и росте цен на энергоносители

Путин обвинил Запад в инфляции и росте цен на энергоносители - РИА Новости, 30.07.2023

Путин обвинил Запад в инфляции и росте цен на энергоносители

Президент России Владимир Путин заявил, что отказ от инвестиций в нефтегазовую отрасль в странах Запада привел к инфляции и росту цен, одного ветра и солнца... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T00:38

2023-07-30T00:38

2023-07-30T00:38

россия

владимир путин

экономика

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887133274_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5320fb93228c5121738b3c1df271cd38.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отказ от инвестиций в нефтегазовую отрасль в странах Запада привел к инфляции и росту цен, одного ветра и солнца недостаточно. "Значит, взяли там атомную энергетику начали закрывать, газ начали прикрывать, от угля отказались… Того солнца и ветра недостаточно и приливов воды, очень дорого, невозможно просто обеспечить конкурентность экономики на таких технологиях сегодня, используя такие возобновляемые источники. К чему это привело? К росту цен на энергоносители, потому что в разработку нефти и газа, да того же угля, перестали вкладывать необходимое количество инвестиций. Объём инвестиций в нефтегазовую отрасль за последние десятилетия упал до критического уровня. Но это всё длительные циклы производства, если сегодня вы не сложили нужных денег, нужного объема инвестиций, аукнется там через 5-6-7-10 лет. Вот так и произошло, и цены поднялись, а особенно в условиях пандемии всё это начало цепляться одно за другое, имея ввиду и вот эту бесконтрольную эмиссию. Всё это привело к инфляции", - сказал Путин на пресс-конференции с представителями СМИ в субботу.

https://ria.ru/20230724/neft-1886004034.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, экономика, цены на нефть