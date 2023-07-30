https://ria.ru/20230730/putin-1887133402.html
Путин обвинил Запад в инфляции и росте цен на энергоносители
Путин обвинил Запад в инфляции и росте цен на энергоносители - РИА Новости, 30.07.2023
Путин обвинил Запад в инфляции и росте цен на энергоносители
Президент России Владимир Путин заявил, что отказ от инвестиций в нефтегазовую отрасль в странах Запада привел к инфляции и росту цен, одного ветра и солнца... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T00:38
2023-07-30T00:38
2023-07-30T00:38
россия
владимир путин
экономика
цены на нефть
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отказ от инвестиций в нефтегазовую отрасль в странах Запада привел к инфляции и росту цен, одного ветра и солнца недостаточно. "Значит, взяли там атомную энергетику начали закрывать, газ начали прикрывать, от угля отказались… Того солнца и ветра недостаточно и приливов воды, очень дорого, невозможно просто обеспечить конкурентность экономики на таких технологиях сегодня, используя такие возобновляемые источники. К чему это привело? К росту цен на энергоносители, потому что в разработку нефти и газа, да того же угля, перестали вкладывать необходимое количество инвестиций. Объём инвестиций в нефтегазовую отрасль за последние десятилетия упал до критического уровня. Но это всё длительные циклы производства, если сегодня вы не сложили нужных денег, нужного объема инвестиций, аукнется там через 5-6-7-10 лет. Вот так и произошло, и цены поднялись, а особенно в условиях пандемии всё это начало цепляться одно за другое, имея ввиду и вот эту бесконтрольную эмиссию. Всё это привело к инфляции", - сказал Путин на пресс-конференции с представителями СМИ в субботу.
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россия, владимир путин, экономика, цены на нефть
Россия, Владимир Путин, Экономика, Цены на нефть
Путин обвинил Запад в инфляции и росте цен на энергоносители
Путин: отказ Запада от инвестиций в нефтегазовую отрасль привел к росту цен и инфляции
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что отказ от инвестиций в нефтегазовую отрасль в странах Запада привел к инфляции и росту цен, одного ветра и солнца недостаточно.
"Значит, взяли там атомную энергетику начали закрывать, газ начали прикрывать, от угля отказались… Того солнца и ветра недостаточно и приливов воды, очень дорого, невозможно просто обеспечить конкурентность экономики на таких технологиях сегодня, используя такие возобновляемые источники. К чему это привело? К росту цен на энергоносители, потому что в разработку нефти и газа, да того же угля, перестали вкладывать необходимое количество инвестиций. Объём инвестиций в нефтегазовую отрасль за последние десятилетия упал до критического уровня. Но это всё длительные циклы производства, если сегодня вы не сложили нужных денег, нужного объема инвестиций, аукнется там через 5-6-7-10 лет. Вот так и произошло, и цены поднялись, а особенно в условиях пандемии всё это начало цепляться одно за другое, имея ввиду и вот эту бесконтрольную эмиссию. Всё это привело к инфляции", - сказал Путин на пресс-конференции с представителями СМИ в субботу.
Цена нефти Brent превысила 82 доллара за баррель