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Нужно помогать российским компаниям приходить в Африку, заявил Путин
Нужно помогать российским компаниям приходить в Африку, заявил Путин - РИА Новости, 30.07.2023
Нужно помогать российским компаниям приходить в Африку, заявил Путин
Нужно помогать российским компаниям приходить в Африку, проблема с необходимостью поддержки есть, африканские лидеры об этом говорили, сообщил президент России... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T00:24
2023-07-30T00:24
2023-07-30T01:31
африка
россия
экономика
владимир путин
лукойл
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форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Нужно помогать российским компаниям приходить в Африку, проблема с необходимостью поддержки есть, африканские лидеры об этом говорили, сообщил президент России Владимир Путин. "Нужно помогать нашим компаниям приходить туда (в Африку - ред.)", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов. Он отметил, что в некоторых африканских странах работает "Лукойл", туда заходят другие российские компании, которые занимаются там разработкой золота, руды, "Ренова" занимается возобновляемыми источниками энергии. Кроме того, у России, по словам президента, есть возможность входить туда и строить гидроэлектростанции, а страны Африки заинтересованы атомными электростанциями малой мощности. "Вы понимаете, Африка развивается, очень многое востребовано, надо просто административно сопровождать. Чего, судя по всему, не было сделано должным образом и в должном качестве… Проблема есть, и африканские лидеры об этом говорили, но, надеюсь, мы на это отреагируем", - добавил Путин.
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африка, россия, экономика, владимир путин, лукойл, ренова, форум "россия — африка"
Африка, Россия, Экономика, Владимир Путин, ЛУКОЙЛ, Ренова, Форум "Россия — Африка"
Нужно помогать российским компаниям приходить в Африку, заявил Путин
Президент Путин: нужно помогать российским компаниям приходить в Африку