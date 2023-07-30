https://ria.ru/20230730/putin-1887131719.html
Противник на Украине остановлен и отброшен, сообщил Путин
Противник на Украине остановлен и отброшен, сообщил Путин - РИА Новости, 30.07.2023
Противник на Украине остановлен и отброшен, сообщил Путин
Противник на территории СВО отброшен и остановлен на всех направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T00:14
2023-07-30T00:14
2023-07-30T00:14
владимир путин
андрей мордвичев
украина
россия
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Противник на территории СВО отброшен и остановлен на всех направлениях, заявил президент РФ Владимир Путин. "Но конечно, везде противник остановлен и отброшен", - заявил Путин журналистам на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка". Он отметил, что на участке ответственности генерал-лейтенанта Андрея Мордвичева Вооруженные силы РФ переходят в контрнаступление. "На двух участках они продвинулись, на одном - 15 километров по фронту. Делают это для того, чтобы уличить свое положение там: высотки занимают, опорные пункты новые создают, действуют уверенно", - уточнил президент.
https://ria.ru/20230730/podozrenie-1887130498.html
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владимир путин, андрей мордвичев, украина, россия, форум "россия — африка"
Владимир Путин, Андрей Мордвичев, Украина, Россия, Форум "Россия — Африка"
Противник на Украине остановлен и отброшен, сообщил Путин
Президент Путин: противник на территории СВО отброшен и остановлен на всех направлениях