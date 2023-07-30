Рейтинг@Mail.ru
Путин оценил мобилизационный ресурс на Украине - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:07 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/putin-1887131400.html
Путин оценил мобилизационный ресурс на Украине
Путин оценил мобилизационный ресурс на Украине - РИА Новости, 30.07.2023
Путин оценил мобилизационный ресурс на Украине
Мобилизационный ресурс на Украине иссякает, заканчивается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T00:07
2023-07-30T00:07
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
форум "россия — африка"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_e6936dc66239ec3a55d12733d78a9703.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Мобилизационный ресурс на Украине иссякает, заканчивается, заявил президент России Владимир Путин. "Мы сейчас зафиксировали, в плен взяли несколько человек. (На Украине) сформировали воинские подразделения из технического персонала обслуживания самолетов и авиационной техники, это говорит о чем? Мобилизационый ресурс иссякает, заканчивается", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов.
https://ria.ru/20230729/putin-1887125529.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882228963_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_fe0729e9576b3c870ffaaa4b50be9906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, владимир путин, форум "россия — африка"
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин оценил мобилизационный ресурс на Украине

Путин: мобилизационный ресурс на Украине иссякает, заканчивается

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие . Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Мобилизационный ресурс на Украине иссякает, заканчивается, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Мы сейчас зафиксировали, в плен взяли несколько человек. (На Украине) сформировали воинские подразделения из технического персонала обслуживания самолетов и авиационной техники, это говорит о чем? Мобилизационый ресурс иссякает, заканчивается", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов.
Владимир Путин на саммите Россия — Африка - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Путин заявил о готовности России к военному столкновению с НАТО
Вчера, 23:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВладимир ПутинФорум "Россия — Африка"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала