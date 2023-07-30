https://ria.ru/20230730/putin-1887131400.html
Путин оценил мобилизационный ресурс на Украине
Путин оценил мобилизационный ресурс на Украине - РИА Новости, 30.07.2023
Путин оценил мобилизационный ресурс на Украине
Мобилизационный ресурс на Украине иссякает, заканчивается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T00:07
2023-07-30T00:07
2023-07-30T00:07
специальная военная операция на украине
украина
россия
владимир путин
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Мобилизационный ресурс на Украине иссякает, заканчивается, заявил президент России Владимир Путин. "Мы сейчас зафиксировали, в плен взяли несколько человек. (На Украине) сформировали воинские подразделения из технического персонала обслуживания самолетов и авиационной техники, это говорит о чем? Мобилизационый ресурс иссякает, заканчивается", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов.
https://ria.ru/20230729/putin-1887125529.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, владимир путин, форум "россия — африка"
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Владимир Путин, Форум "Россия — Африка"
Путин оценил мобилизационный ресурс на Украине
Путин: мобилизационный ресурс на Украине иссякает, заканчивается