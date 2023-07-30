https://ria.ru/20230730/putin-1887131400.html

Путин оценил мобилизационный ресурс на Украине

Путин оценил мобилизационный ресурс на Украине - РИА Новости, 30.07.2023

Путин оценил мобилизационный ресурс на Украине

Мобилизационный ресурс на Украине иссякает, заканчивается, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T00:07

2023-07-30T00:07

2023-07-30T00:07

специальная военная операция на украине

украина

россия

владимир путин

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Мобилизационный ресурс на Украине иссякает, заканчивается, заявил президент России Владимир Путин. "Мы сейчас зафиксировали, в плен взяли несколько человек. (На Украине) сформировали воинские подразделения из технического персонала обслуживания самолетов и авиационной техники, это говорит о чем? Мобилизационый ресурс иссякает, заканчивается", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналистов.

https://ria.ru/20230729/putin-1887125529.html

украина

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, владимир путин, форум "россия — африка"