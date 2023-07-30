https://ria.ru/20230730/putin-1887130386.html
Россия вопреки всему остается лидером по продаже зерна в мире, заявил Путин
Россия вопреки всему остается лидером по продаже зерна в мире, заявил Путин - РИА Новости, 30.07.2023
Россия вопреки всему остается лидером по продаже зерна в мире, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия остается номером один в мире по продаже зерна, несмотря на попытки западных стран помешать этому. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T00:00
2023-07-30T00:00
2023-07-30T00:00
россия
владимир путин
в мире
экономика
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия остается номером один в мире по продаже зерна, несмотря на попытки западных стран помешать этому. "По поводу того, что они помешают – наши недоброжелатели – но они и так мешают, ничего же не получается. А ведь на самом деле что происходит: да, фрахт немножко дороже, да, нам дороже стоит страховка, да, сложнее осуществлять переводы денежные. Но всё же происходит. Это же всё делают наши компании, работа-то идёт, и мы остаёмся лидерами и по продаже пшеницы – номер один в мире. Мы как были номер один, так и остались номер один, несмотря на все потуги нам помешать", – сказал Путин в ответ на вопрос по поводу риска попыток западных стран технологически помешать доставке продовольствия на африканский континент.
https://ria.ru/20230729/zerno-1887129814.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, в мире, экономика, форум "россия — африка"
Россия, Владимир Путин, В мире, Экономика, Форум "Россия — Африка"
Россия вопреки всему остается лидером по продаже зерна в мире, заявил Путин
Путин: Россия остается лидером по продаже зерна в мире вопреки попыткам помешать этому