https://ria.ru/20230730/putin-1887130386.html

Россия вопреки всему остается лидером по продаже зерна в мире, заявил Путин

Россия вопреки всему остается лидером по продаже зерна в мире, заявил Путин - РИА Новости, 30.07.2023

Россия вопреки всему остается лидером по продаже зерна в мире, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия остается номером один в мире по продаже зерна, несмотря на попытки западных стран помешать этому. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T00:00

2023-07-30T00:00

2023-07-30T00:00

россия

владимир путин

в мире

экономика

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия остается номером один в мире по продаже зерна, несмотря на попытки западных стран помешать этому. "По поводу того, что они помешают – наши недоброжелатели – но они и так мешают, ничего же не получается. А ведь на самом деле что происходит: да, фрахт немножко дороже, да, нам дороже стоит страховка, да, сложнее осуществлять переводы денежные. Но всё же происходит. Это же всё делают наши компании, работа-то идёт, и мы остаёмся лидерами и по продаже пшеницы – номер один в мире. Мы как были номер один, так и остались номер один, несмотря на все потуги нам помешать", – сказал Путин в ответ на вопрос по поводу риска попыток западных стран технологически помешать доставке продовольствия на африканский континент.

https://ria.ru/20230729/zerno-1887129814.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, в мире, экономика, форум "россия — африка"