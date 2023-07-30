Генсек ООН пообещал не прекращать усилий по продовольствию
Генсек ООН Гутерреш пообещал не прекращать усилий по облегчению доступа к продовольствию
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Архивное фото
РИМ, 30 июл - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в интервью итальянской газете la Repubblica заявил, что не прекратит усилий по облегчению доступа к рынкам продовольственных продуктов и удобрений из России и Украины после приостановки "зерновой сделки".
"Я глубоко сожалею в связи с решением России положить конец выполнению Черноморской морской инициативы и глубоко разочарован, что мои предложения остались неуслышанными", - заявил Гутерреш.
Он напомнил, что в течение 12 месяцев "зерновая сделка" позволила вывезти почти 33 миллиона тонн продовольствия из черноморских портов Украины в направлении 45 стран на борту более тысячи кораблей.
Меморандум Россия-ООН об экспорте российских удобрений и сельскохозяйственной продукции, добавил генсек, поддержал рост объема российской сельхозпродукции на мировых рынках.
По его словам, лишение сельхозрынков "миллионов тонн зерна" приведет к росту цен. За него, отметил Гутерреш, "заплатят все, особенно развивающиеся страны и уязвимые слои населения".
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"Я не прекращу свои усилия по облегчению беспрепятственного доступа к мировым рынкам продовольственных товаров и удобрений с Украины и из России. Мы решительно продолжим наши контакты со всеми сторонами: Турцией, Украиной, Россией и другими значимыми странами с точки зрения глобального рынка, чтобы перестроить Черноморскую зерновую инициативу. Даже если нет ничего, что бы придало мне много оптимизма относительно завершения конфликта, мы продолжим быть полезными, предлагаем платформы диалога для сокращения страдания людей до минимума", - заявил Гутерреш.
Черноморская инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
Сделка является составной частью пакетной договоренности. Вторая часть - меморандум Россия – ООН, рассчитанный на три года - предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение "Россельхозбанка" к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса" и ряд других мер.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.