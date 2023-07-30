https://ria.ru/20230730/poteri-1887231322.html

СМИ: ВСУ теряют в два раза больше людей, чем ВС России, в районе Кременной

СМИ: ВСУ теряют в два раза больше людей, чем ВС России, в районе Кременной - РИА Новости, 30.07.2023

СМИ: ВСУ теряют в два раза больше людей, чем ВС России, в районе Кременной

В ВСУ заявили, что теряют по меньшей мере в два раза больше людей, чем российские силы, в районе Кременной в ЛНР, сообщила газета Monde. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T18:21

2023-07-30T18:21

2023-07-30T20:34

в мире

здоровье - общество

кременная

сватово

вооруженные силы украины

луганская народная республика

нато

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В ВСУ заявили, что теряют по меньшей мере в два раза больше людей, чем российские силы, в районе Кременной в ЛНР, сообщила газета Monde."Я думаю, правильно будет сказать, что у нашей стороны в два раза больше потерь", — приводит издание слова заместителя командующего штабом батальона 210-й бригады ВСУ.В украинской НКО "Первый добровольный мобильный госпиталь имени Николая Пирогова" также подтвердили, что за последние несколько недель интенсивность боев в районе Сватово — Красный Лиман резко возросла.Как пишет газета, по словам солдат ВСУ, которые воюют вблизи Сватово, из-за нехватки боеприпасов и оружия им приходится пренебрегать стандартами НАТО, которым их обучали на Западе. Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 140 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.

https://ria.ru/20230730/poteri-1887138079.html

https://ria.ru/20230730/spetsoperatsiya-1887168710.html

кременная

сватово

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в мире, здоровье - общество, кременная, сватово, вооруженные силы украины, луганская народная республика, нато