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СМИ: ВСУ теряют в два раза больше людей, чем ВС России, в районе Кременной
СМИ: ВСУ теряют в два раза больше людей, чем ВС России, в районе Кременной - РИА Новости, 30.07.2023
СМИ: ВСУ теряют в два раза больше людей, чем ВС России, в районе Кременной
В ВСУ заявили, что теряют по меньшей мере в два раза больше людей, чем российские силы, в районе Кременной в ЛНР, сообщила газета Monde. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T18:21
2023-07-30T18:21
2023-07-30T20:34
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В ВСУ заявили, что теряют по меньшей мере в два раза больше людей, чем российские силы, в районе Кременной в ЛНР, сообщила газета Monde."Я думаю, правильно будет сказать, что у нашей стороны в два раза больше потерь", — приводит издание слова заместителя командующего штабом батальона 210-й бригады ВСУ.В украинской НКО "Первый добровольный мобильный госпиталь имени Николая Пирогова" также подтвердили, что за последние несколько недель интенсивность боев в районе Сватово — Красный Лиман резко возросла.Как пишет газета, по словам солдат ВСУ, которые воюют вблизи Сватово, из-за нехватки боеприпасов и оружия им приходится пренебрегать стандартами НАТО, которым их обучали на Западе. Группировка ВС РФ "Центр" на Краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 140 украинских военнослужащих и шесть единиц техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России.Кременная расположена на границе ЛНР с ДНР, через этот город в составе Лисичанско-Северодонецкой агломерации проходит дорога на Красный Лиман и далее на Славянск. Боевые действия в 2014 году обошли Кременную стороной. Восемнадцатого апреля 2022 года, в ходе российской военной операции против Украины, город перешел под контроль ЛНР, сейчас расположен рядом с линией фронта. Население Кременной до начала боевых действий не превышало 19 тысяч человек.
https://ria.ru/20230730/poteri-1887138079.html
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в мире, здоровье - общество, кременная, сватово, вооруженные силы украины, луганская народная республика, нато
В мире, Здоровье - Общество, Кременная, Сватово, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика, НАТО, Специальная военная операция на Украине
СМИ: ВСУ теряют в два раза больше людей, чем ВС России, в районе Кременной
Monde: ВСУ теряют в два раза больше людей, чем ВС России, в районе Кременной в ЛНР