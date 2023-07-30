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Украина понесла большие потери в живой силе и технике, сообщил Путин - РИА Новости, 30.07.2023
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01:53 30.07.2023
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Украина понесла большие потери в живой силе и технике, сообщил Путин
Украина понесла большие потери в живой силе и технике, сообщил Путин - РИА Новости, 30.07.2023
Украина понесла большие потери в живой силе и технике, сообщил Путин
Украина понесла большие потери и в живой силе, и в технике, но есть изменения - берегут технику: подвозят людей и уезжают, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T01:53
2023-07-30T01:53
владимир путин
украина
россия
форум "россия — африка"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Украина понесла большие потери и в живой силе, и в технике, но есть изменения - берегут технику: подвозят людей и уезжают, сообщил президент России Владимир Путин. "Они понесли большие потери и в живой силе, и в технике, но сейчас есть некоторые изменения. В чем они заключаются? Подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают, и техника сразу исчезает. Видимо, берегут технику, боятся не потерять, потакают в пешем порядке", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".
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владимир путин, украина, россия, форум "россия — африка"
Владимир Путин, Украина, Россия, Форум "Россия — Африка"
Украина понесла большие потери в живой силе и технике, сообщил Путин

Президент России Путин: Киев понес большие потери и в живой силе, и в технике

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин ответил на вопросы журналистов
Президент РФ В. Путин ответил на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ В. Путин ответил на вопросы журналистов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Украина понесла большие потери и в живой силе, и в технике, но есть изменения - берегут технику: подвозят людей и уезжают, сообщил президент России Владимир Путин.
"Они понесли большие потери и в живой силе, и в технике, но сейчас есть некоторые изменения. В чем они заключаются? Подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают, и техника сразу исчезает. Видимо, берегут технику, боятся не потерять, потакают в пешем порядке", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".
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