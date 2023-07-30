https://ria.ru/20230730/poteri-1887138079.html

Украина понесла большие потери в живой силе и технике, сообщил Путин

Украина понесла большие потери в живой силе и технике, сообщил Путин - РИА Новости, 30.07.2023

Украина понесла большие потери в живой силе и технике, сообщил Путин

Украина понесла большие потери и в живой силе, и в технике, но есть изменения - берегут технику: подвозят людей и уезжают, сообщил президент России Владимир... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T01:53

2023-07-30T01:53

2023-07-30T01:53

владимир путин

украина

россия

форум "россия — африка"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Украина понесла большие потери и в живой силе, и в технике, но есть изменения - берегут технику: подвозят людей и уезжают, сообщил президент России Владимир Путин. "Они понесли большие потери и в живой силе, и в технике, но сейчас есть некоторые изменения. В чем они заключаются? Подвозят на передний край на бронетехнике людей, выбрасывают, и техника сразу исчезает. Видимо, берегут технику, боятся не потерять, потакают в пешем порядке", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".

https://ria.ru/20230730/bpla-1887133800.html

украина

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владимир путин, украина, россия, форум "россия — африка"