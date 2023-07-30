https://ria.ru/20230730/porsche-1887202523.html
В Крыму автомобиль Porsche пробил ограждение и слетел с моста
В Крыму автомобиль Porsche пробил ограждение и слетел с моста - РИА Новости, 30.07.2023
В Крыму автомобиль Porsche пробил ограждение и слетел с моста
В Феодосии на юго-востоке Крыма автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение и слетел с моста, упав на железную дорогу, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T14:33
2023-07-30T14:33
2023-07-30T14:33
происшествия
авто
феодосия
porsche panamera
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. В Феодосии на юго-востоке Крыма автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение и слетел с моста, упав на железную дорогу, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. "С Межениновского моста, городской округ Феодосия, пробив ограждение, легковой автомобиль упал на ж/д путь", - говорится в сообщении. Один пострадавший передан медикам. В настоящее время упавший автомобиль с помощью грузовика "Урал" убрали с железнодорожных путей.
https://ria.ru/20230729/bespilotnik-1887036533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, авто, феодосия, porsche panamera, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Авто, Феодосия, Porsche Panamera, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Крыму автомобиль Porsche пробил ограждение и слетел с моста
В Феодосии автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение и слетел с моста