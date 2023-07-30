https://ria.ru/20230730/porsche-1887202523.html

В Крыму автомобиль Porsche пробил ограждение и слетел с моста

В Крыму автомобиль Porsche пробил ограждение и слетел с моста - РИА Новости, 30.07.2023

В Крыму автомобиль Porsche пробил ограждение и слетел с моста

В Феодосии на юго-востоке Крыма автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение и слетел с моста, упав на железную дорогу, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T14:33

2023-07-30T14:33

2023-07-30T14:33

происшествия

авто

феодосия

porsche panamera

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887201909_0:0:1980:1113_1920x0_80_0_0_d6fb4dac9785837b9fc611d09c4ed140.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июл – РИА Новости. В Феодосии на юго-востоке Крыма автомобиль Porsche Cayenne пробил ограждение и слетел с моста, упав на железную дорогу, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. "С Межениновского моста, городской округ Феодосия, пробив ограждение, легковой автомобиль упал на ж/д путь", - говорится в сообщении. Один пострадавший передан медикам. В настоящее время упавший автомобиль с помощью грузовика "Урал" убрали с железнодорожных путей.

https://ria.ru/20230729/bespilotnik-1887036533.html

феодосия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, феодосия, porsche panamera, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)