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Путин рассказал, чем обернется ввод польских войск на Украину - РИА Новости, 30.07.2023
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00:33 30.07.2023 (обновлено: 07:52 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/polsha-1887133131.html
Путин рассказал, чем обернется ввод польских войск на Украину
Путин рассказал, чем обернется ввод польских войск на Украину - РИА Новости, 30.07.2023
Путин рассказал, чем обернется ввод польских войск на Украину
Если на Украину будут введены польские войска, то это станет началом конца для части украинских территорий, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T00:33
2023-07-30T07:52
владимир путин
украина
львов
польша
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Если на Украину будут введены польские войска, то это станет началом конца для части украинских территорий, заявил президент РФ Владимир Путин. "Стремление у Польши есть. Поэтому если туда (на Украину - ред.) будут введены польские части, как бы они не назывались: внутренние войска там, что угодно, национальная гвардия – всё, это начало конца украинского присутствия на этих территориях", - сказал Путин журналистам. "Тот же Львов, он до Второй Мировой войны, по-моему, и не входил в состав Польши. Когда на Ялтинской конференции, как говорят историки, шёл разговор о том, каково должно быть устройство в Европе, и Сталин сказал, что Львов должен входить в состав Советского Союза в Западную Украину – Черчилль ему возразил и сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской Империи. На что Сталин ответил: "Зато Варшава входила". Так Львов оказался в составе Советского Союза и был передан Украине так же, как и другие близлежащие территории", - объяснил Путин.
https://ria.ru/20230729/putin-1887125529.html
украина
львов
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владимир путин, украина, львов, польша, в мире
Владимир Путин, Украина, Львов, Польша, В мире
Путин рассказал, чем обернется ввод польских войск на Украину

Путин: если польские войска войдут на Украину, Киев потеряет эти территории

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин ответил на вопросы журналистов
Президент РФ В. Путин ответил на вопросы журналистов - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент РФ В. Путин ответил на вопросы журналистов. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 июл - РИА Новости. Если на Украину будут введены польские войска, то это станет началом конца для части украинских территорий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Стремление у Польши есть. Поэтому если туда (на Украину - ред.) будут введены польские части, как бы они не назывались: внутренние войска там, что угодно, национальная гвардия – всё, это начало конца украинского присутствия на этих территориях", - сказал Путин журналистам.
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"Тот же Львов, он до Второй Мировой войны, по-моему, и не входил в состав Польши. Когда на Ялтинской конференции, как говорят историки, шёл разговор о том, каково должно быть устройство в Европе, и Сталин сказал, что Львов должен входить в состав Советского Союза в Западную Украину – Черчилль ему возразил и сказал, что Львов никогда не входил в состав Российской Империи. На что Сталин ответил: "Зато Варшава входила". Так Львов оказался в составе Советского Союза и был передан Украине так же, как и другие близлежащие территории", - объяснил Путин.
 
Владимир ПутинУкраинаЛьвовПольшаВ мире
 
 
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