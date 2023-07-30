https://ria.ru/20230730/pogoda-1887220481.html

Август в столице ожидается теплее нормы

Август в столице ожидается теплее нормы - РИА Новости, 30.07.2023

Август в столице ожидается теплее нормы

Август в Москве ожидается на 2,5-3 градуса теплее нормы, осадков выпадет в пределах нормы, прогнозируется и "бабье лето" в сентябре, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T17:01

2023-07-30T17:01

2023-07-30T17:01

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Август в Москве ожидается на 2,5-3 градуса теплее нормы, осадков выпадет в пределах нормы, прогнозируется и "бабье лето" в сентябре, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Август ожидается тёплым – на 2,5-3 градуса выше многолетней нормы, то есть среднемесячная температура будет больше соответствовать июлю. Осадков выпадет в пределах нормы - 70-80 миллиметров", - рассказал Тишковец, говоря о прогнозе погоды в столице на следующий месяц. Он отметил, что, получив мощный тепловой импульс, по всей видимости, климатическое лето закончится лишь в начале сентября, который еще порадует классическим бабьим летом.

https://ria.ru/20230729/pogoda-1887078972.html

москва

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общество, москва, евгений тишковец