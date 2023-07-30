https://ria.ru/20230730/pogoda-1887220481.html
Август в столице ожидается теплее нормы
Август в столице ожидается теплее нормы - РИА Новости, 30.07.2023
Август в столице ожидается теплее нормы
Август в Москве ожидается на 2,5-3 градуса теплее нормы, осадков выпадет в пределах нормы, прогнозируется и "бабье лето" в сентябре, сообщил РИА Новости ведущий РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T17:01
2023-07-30T17:01
2023-07-30T17:01
общество
москва
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883445964_0:264:3169:2047_1920x0_80_0_0_f34f6bf8d69db4f77cfe9516c70733a6.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Август в Москве ожидается на 2,5-3 градуса теплее нормы, осадков выпадет в пределах нормы, прогнозируется и "бабье лето" в сентябре, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Август ожидается тёплым – на 2,5-3 градуса выше многолетней нормы, то есть среднемесячная температура будет больше соответствовать июлю. Осадков выпадет в пределах нормы - 70-80 миллиметров", - рассказал Тишковец, говоря о прогнозе погоды в столице на следующий месяц. Он отметил, что, получив мощный тепловой импульс, по всей видимости, климатическое лето закончится лишь в начале сентября, который еще порадует классическим бабьим летом.
https://ria.ru/20230729/pogoda-1887078972.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883445964_187:0:2916:2047_1920x0_80_0_0_0d9309118dac9b0e264b5d582f3d1a5a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
Август в столице ожидается теплее нормы
Август в столице ожидается на два-три градуса теплее нормы