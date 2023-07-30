Львова-Белова назвала темы встреч с подростками в новых регионах
Львова-Белова: в 2023 году пройдут очные мероприятия с подростками в новых регионах России
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
© Фотохост-агентство РИА Новости
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Очные мероприятия с подростками на темы традиционных российских духовно-нравственных ценностей запланированы в 2023 году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, говорится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по итогам 2023 года.
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"В 2023 году запланировано проведение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях очных мероприятий с подростками на темы, касающиеся традиционных российских духовно-нравственных ценностей, создания доверительной и развивающей среды", - следует из документа, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
По данным авторов доклада, представляется, что инициированные уполномоченным мероприятия способствуют конструктивному взаимодействию органов власти, институтов гражданского общества, социально-ориентированного бизнеса в эффективном решении проблем в сфере детства, адресной помощи нуждающимся детям.