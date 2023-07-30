https://ria.ru/20230730/podrostki-1887243951.html

Львова-Белова назвала темы встреч с подростками в новых регионах

Львова-Белова назвала темы встреч с подростками в новых регионах - РИА Новости, 30.07.2023

Львова-Белова назвала темы встреч с подростками в новых регионах

Очные мероприятия с подростками на темы традиционных российских духовно-нравственных ценностей запланированы в 2023 году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T20:06

2023-07-30T20:06

2023-07-30T20:06

мария львова-белова

общество

россия

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Очные мероприятия с подростками на темы традиционных российских духовно-нравственных ценностей запланированы в 2023 году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, говорится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по итогам 2023 года. "В 2023 году запланировано проведение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях очных мероприятий с подростками на темы, касающиеся традиционных российских духовно-нравственных ценностей, создания доверительной и развивающей среды", - следует из документа, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.По данным авторов доклада, представляется, что инициированные уполномоченным мероприятия способствуют конструктивному взаимодействию органов власти, институтов гражданского общества, социально-ориентированного бизнеса в эффективном решении проблем в сфере детства, адресной помощи нуждающимся детям.

https://ria.ru/20230730/obraschenie-1887232600.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мария львова-белова, общество, россия