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Львова-Белова назвала темы встреч с подростками в новых регионах - РИА Новости, 30.07.2023
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20:06 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/podrostki-1887243951.html
Львова-Белова назвала темы встреч с подростками в новых регионах
Львова-Белова назвала темы встреч с подростками в новых регионах - РИА Новости, 30.07.2023
Львова-Белова назвала темы встреч с подростками в новых регионах
Очные мероприятия с подростками на темы традиционных российских духовно-нравственных ценностей запланированы в 2023 году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T20:06
2023-07-30T20:06
мария львова-белова
общество
россия
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Очные мероприятия с подростками на темы традиционных российских духовно-нравственных ценностей запланированы в 2023 году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, говорится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по итогам 2023 года. &quot;В 2023 году запланировано проведение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях очных мероприятий с подростками на темы, касающиеся традиционных российских духовно-нравственных ценностей, создания доверительной и развивающей среды&quot;, - следует из документа, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.По данным авторов доклада, представляется, что инициированные уполномоченным мероприятия способствуют конструктивному взаимодействию органов власти, институтов гражданского общества, социально-ориентированного бизнеса в эффективном решении проблем в сфере детства, адресной помощи нуждающимся детям.
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мария львова-белова, общество, россия
Мария Львова-Белова, Общество, Россия
Львова-Белова назвала темы встреч с подростками в новых регионах

Львова-Белова: в 2023 году пройдут очные мероприятия с подростками в новых регионах России

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Очные мероприятия с подростками на темы традиционных российских духовно-нравственных ценностей запланированы в 2023 году в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, говорится в докладе о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой по итогам 2023 года.
«

"В 2023 году запланировано проведение в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях очных мероприятий с подростками на темы, касающиеся традиционных российских духовно-нравственных ценностей, создания доверительной и развивающей среды", - следует из документа, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.

По данным авторов доклада, представляется, что инициированные уполномоченным мероприятия способствуют конструктивному взаимодействию органов власти, институтов гражданского общества, социально-ориентированного бизнеса в эффективном решении проблем в сфере детства, адресной помощи нуждающимся детям.
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
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