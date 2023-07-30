https://ria.ru/20230730/podrostki-1887235531.html

Львова-Белова предложила создать службу против подросткового суицида

Львова-Белова предложила создать службу против подросткового суицида - РИА Новости, 30.07.2023

Львова-Белова предложила создать службу против подросткового суицида

Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова предложила министерству здравоохранения РФ создать единую федеральную кризисную службу в рамках оказания помощи... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T18:54

2023-07-30T18:54

2023-07-30T18:54

общество

россия

мария львова-белова

здоровье - общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Детский омбудсмен России Мария Львова-Белова предложила министерству здравоохранения РФ создать единую федеральную кризисную службу в рамках оказания помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе. "Уполномоченный считает целесообразным предложить Минздраву России создать единую федеральную кризисную службу в рамках оказания помощи подросткам, находящимся в суицидальном кризисе", - говорится в докладе о деятельности уполномоченного по итогам 2022 года, который есть в распоряжении РИА Новости. В документе говорится, что институтом уполномоченных по правам ребенка уделяется большое внимание проблеме суицидального поведения несовершеннолетних, в том числе в рамках первичной, вторичной и третичной профилактики. В докладе говорится, что, по данным правоохранительных органов за 2022 год отмечается тенденция снижения числа случаев суицидального поведения несовершеннолетних, также приводятся данные Следственного комитета, подтверждающие снижение числа детских суицидов: 2020 год – 548 (-30,4 % к 2018 году), 2021 год – 753, 2022 год – 679 (-9,8 % к 2021 году). "Вместе с тем по данным неофициальной статистики Следственного комитета Российской Федерации, отмечается негативная динамика суицидального поведения несовершеннолетних в части увеличения числа совершаемых ими суицидальных попыток", - отмечается в докладе уполномоченного. Также Львова-Белова предложила исполнительным органам власти принять ряд мер, в частности Минздраву РФ - инициировать создание в каждом субъекте страны детско-подростковой кризисной службы, а также кабинетов кризисной помощи несовершеннолетним, а Минпросвещения России – организовать проведение на постоянной основе мероприятий по повышению квалификации для педагогов-психологов и классных руководителей по работе с девиантным поведением несовершеннолетних, в том числе профилактике суицидального поведения несовершеннолетних.

https://ria.ru/20230730/obraschenie-1887232600.html

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общество, россия, мария львова-белова, здоровье - общество