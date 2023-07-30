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В Киеве объявили, когда начнутся переговоры с США о гарантиях безопасности

В Киеве объявили, когда начнутся переговоры с США о гарантиях безопасности - РИА Новости, 31.07.2023

В Киеве объявили, когда начнутся переговоры с США о гарантиях безопасности

Киев на следующей неделе начнет обсуждать с Вашингтоном двусторонние гарантии безопасности, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. РИА Новости, 31.07.2023

2023-07-30T20:49

2023-07-30T20:49

2023-07-31T00:03

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Киев на следующей неделе начнет обсуждать с Вашингтоном двусторонние гарантии безопасности, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак."Эти гарантии будут действовать до получения Украиной членства в НАТО, что является наиболее надежной гарантией безопасности", — написал он в Telegram-канале.По словам Ермака, речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также санкциях против России.Страны G7 в последний день саммита НАТО в Вильнюсе опубликовали декларацию в поддержку Украины, которая предусматривает заключение двусторонних соглашений о военной поддержке страны, а также планы на случай нового конфликта с Россией. Тем не менее упомянутые в ней обязательства в сфере безопасности не предусматривают конкретных сроков реализации. Также в документе нет каких-либо временных рамок по поводу принятия Украины в альянс. В Киеве выразили надежду, что "гарантии безопасности" заработают до саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил о негативном отношении Москвы к теме предоставления гарантий безопасности Украине. Он отметил, что это решение может быть чревато "в среднесрочной, долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе весьма и весьма негативными последствиями". Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок военной помощи Украине. Москва неоднократно отмечала, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российской армии.Глава МИД Сергей Лавров также заявил, что США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230729/ukraina-1887014484.html

https://ria.ru/20230713/ukraina-1884065229.html

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в мире, украина, андрей ермак, нато, g7, дмитрий песков, россия, киев, сергей лавров