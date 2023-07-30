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СМИ: Саудовская Аравия проведет переговоры по Украине без России - РИА Новости, 30.07.2023
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01:33 30.07.2023 (обновлено: 02:21 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/peregovory-1887136793.html
СМИ: Саудовская Аравия проведет переговоры по Украине без России
СМИ: Саудовская Аравия проведет переговоры по Украине без России - РИА Новости, 30.07.2023
СМИ: Саудовская Аравия проведет переговоры по Украине без России
Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России, сообщает... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T01:33
2023-07-30T02:21
в мире
россия
украина
саудовская аравия
владимир путин
оон
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной, такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз подтвердили свое участие."Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, которые исключают Россию, смогут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины... По словам дипломатов, участвующих в обсуждениях, на встречу пятого и шестого августа в Джидду прибудут высокопоставленные представители до 30 стран", - сообщает газета.По данным издания, Украина и западные чиновники надеются, что их усилия приведут к мирному саммиту позднее в 2023 году, на котором мировые лидеры подпишутся под общими принципами урегулирования. Они также надеются, что эти принципы составят рамки будущих переговоров между Россией и Украиной в пользу Киева. Однако, пишет газета, Россия не будет участвовать в саммите."Нужно согласие с обеих сторон"Россия не отказывалась от мирных переговоров по Украине, но Киев подписал декрет о их запрете, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам форума Россия — Африка."Вы и сами знаете, я все время говорю, что мы не отказывались никогда от мирных переговоров. Но если там подписан декрет, запрещающий вести переговоры… я говорю, вот есть декрет, запрещающий вести переговоры, а мы и не отказываемся (вести переговоры - ред.), люди за столом так вчера задумались, переглянулись между собой, ну а как они могут на этом настаивать?" - сказал Путин журналистам.Ведь для того, добавил он, чтобы начался процесс, "нужно чтобы было согласие с обеих сторон".Россия готова к урегулированиюДнем ранее Путин на встрече с лидерами африканских государств по Украине заявил, что, несмотря на линию стран Запада действовать исключительно в своих интересах в любом международном конфликте, Москва готова искать пути мирного урегулирования ситуации."Плевать они (страны Запада – ред.) хотели на Устав ООН, они вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то, в данном случае против России. Ничего у них не получится, это слишком примитивно. Если уж они хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие акты международного права, пусть они сами потрудятся исполнять эти же нормы. Но это, тем не менее, не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любого конфликта", - сказал Путин.Обращаясь к главам африканских государств, президент сказал: "Ваш подход, ваши идеи - это все перекликается с положениями представленного в феврале Китаем мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины".Как подчеркивал ранее Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
https://ria.ru/20230728/ukraina-1886982859.html
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в мире, россия, украина, саудовская аравия, владимир путин, оон, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, Саудовская Аравия, Владимир Путин, ООН, Вооруженные силы Украины
СМИ: Саудовская Аравия проведет переговоры по Украине без России

WSJ: Саудовская Аравия планирует в августе провести встречу 30 стран по Украине без России

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкФлаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда
Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Флаг Саудовской Аравии на одной из улиц города Джидда. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Саудовская Аравия намерена провести в августе в Джидде мирные переговоры по Украине, на которые пригласят представителей до 30 стран, но не России, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов.
Среди приглашенных Саудовской Аравией и Украиной, такие страны, как Индонезия, Египет, Мексика, Чили и Замбия. Великобритания, Южно-Африканская Республика (ЮАР), Польша и Евросоюз подтвердили свое участие.
«
"Вашингтон и Европа надеются, что переговоры, которые исключают Россию, смогут привести к международной поддержке условий мира в пользу Украины... По словам дипломатов, участвующих в обсуждениях, на встречу пятого и шестого августа в Джидду прибудут высокопоставленные представители до 30 стран", - сообщает газета.
По данным издания, Украина и западные чиновники надеются, что их усилия приведут к мирному саммиту позднее в 2023 году, на котором мировые лидеры подпишутся под общими принципами урегулирования. Они также надеются, что эти принципы составят рамки будущих переговоров между Россией и Украиной в пользу Киева. Однако, пишет газета, Россия не будет участвовать в саммите.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Африканского союза, президент Союза Коморских островов Азали Ассумани выступают с заявлением для СМИ по итогам II Саммита Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Глава Афросоюза заявил, что Путин готов к переговорам по Украине
28 июля, 20:03

"Нужно согласие с обеих сторон"

Россия не отказывалась от мирных переговоров по Украине, но Киев подписал декрет о их запрете, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции по итогам форума Россия — Африка.
"Вы и сами знаете, я все время говорю, что мы не отказывались никогда от мирных переговоров. Но если там подписан декрет, запрещающий вести переговоры… я говорю, вот есть декрет, запрещающий вести переговоры, а мы и не отказываемся (вести переговоры - ред.), люди за столом так вчера задумались, переглянулись между собой, ну а как они могут на этом настаивать?" - сказал Путин журналистам.
Ведь для того, добавил он, чтобы начался процесс, "нужно чтобы было согласие с обеих сторон".
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании II Саммита Россия - Африка в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
Путин заявил, что Украина и НАТО отказываются от переговоров с Россией
28 июля, 13:55

Россия готова к урегулированию

Днем ранее Путин на встрече с лидерами африканских государств по Украине заявил, что, несмотря на линию стран Запада действовать исключительно в своих интересах в любом международном конфликте, Москва готова искать пути мирного урегулирования ситуации.
"Плевать они (страны Запада – ред.) хотели на Устав ООН, они вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать против кого-то, в данном случае против России. Ничего у них не получится, это слишком примитивно. Если уж они хотят, чтобы кто-то соблюдал Устав ООН и другие акты международного права, пусть они сами потрудятся исполнять эти же нормы. Но это, тем не менее, не означает, что мы не хотим и не стремимся к мирному разрешению любого конфликта", - сказал Путин.
Обращаясь к главам африканских государств, президент сказал: "Ваш подход, ваши идеи - это все перекликается с положениями представленного в феврале Китаем мирного плана по урегулированию ситуации вокруг Украины".
Как подчеркивал ранее Владимир Путин, Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Но западные страны постоянно говорят о необходимости продолжения боевых действий, наращивают поставки вооружений и готовят бойцов ВСУ на своей территории. В Москве на это не раз заявляли, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт.
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