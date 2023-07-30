Рейтинг@Mail.ru
Депутат разъяснил правила установки печей на даче - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:13 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/pech-1887148167.html
Депутат разъяснил правила установки печей на даче
Депутат разъяснил правила установки печей на даче - РИА Новости, 30.07.2023
Депутат разъяснил правила установки печей на даче
Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, как построить дачную печь, чтобы не устроить... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T06:13
2023-07-30T06:13
никита чаплин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869860349_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_de3774eb3bdf95a99694f6a2225bbadc.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, как построить дачную печь, чтобы не устроить пожар в доме. "Разберемся с печкой внутри помещения - дома или бани. Лучше использовать печь сертифицированного заводского производства, чтобы в случае ЧП вас не обвинили в излишней халатности. Помимо этого, в нормах прописано, что конструкции потолка, которые не защищены от возгорания, должны быть установлены от верха перекрытия кирпичной печи на расстоянии 35-40 сантиметров; металлических печей – на расстоянии не менее 1,5 метра", - сообщил Чаплин. Он отметил, что сгораемые конструкции крыши придется расположить не ближе 25 сантиметров до керамических труб, а от наружной поверхности дымовых труб из кирпича - не ближе 13 сантиметров. Кроме того, надо соблюсти отступ 1000 миллиметров до деревянной стены от стальной печи, не защищенной слоем теплоизоляции или не обложенной, отметил депутат. Такая же норма действует и для расстояния от плиты перекрытия из горючих материалов до верха прибора, рассказал он. "Еще один нюанс: если устанавливается стальная печь на покрытие пола из легковоспламеняющихся материалов, то минимальное расстояние до дна обогревателя – 140 миллиметров. Также сейчас действует еще ряд правил, которые требуют переоценки. Например, согласно действующему законодательству, от забора участка до бани необходимо отступить 1 метр, а до леса - 15 метров. Все же дерево легко горит, поэтому расстояние стоит чуть увеличить, если площадь участка позволяет", - сообщил Чаплин. Также парламентарий разъяснил правила установки печей на открытом воздухе. "Если мы рассматриваем установку печи в беседке или оборудование зоны барбекю, то между наружными поверхностями кирпичных или бетонных дымовых труб и конструкциями из горючих материалов важно соблюсти расстояние не менее 130 миллиметров", - сообщил парламентарий. Отступ от металлических стенок печи и дымохода должен составлять 5 метров, также в правилах закреплено, что деревянный пол перед топочной дверцей надо покрыть металлическим листом размером 700 на 500 миллиметров, добавил он. "Но, если честно, на практике этого не всегда достаточно - если у вас барбекю с открытой топкой, то лучше положить лист метр на метр или более, но эксперты рекомендуют выложить весь пол плиткой. Трубу надо поднять на высоту, не менее 1 метра над крышей. Если кровля выполнена из горючего материала, нужно оснастить оголовок трубы искроуловителем. Еще раз напомню, что в 2023 году вступили новые правила разведения костров на даче. При сжигании сухой травы металлическая емкость на участке должна располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного леса. А зона очистки вокруг должна быть 5 метров. При приготовлении пищи в мангале противопожарное расстояние до построек допустимо - 5 метров и более, а зона очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров. Дорогие садоводы, будьте осторожны с огнем", - заключил Чаплин.
https://ria.ru/20230709/dacha-1883043662.html
https://ria.ru/20230701/dacha-1881607501.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869860349_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_570317f6969dfe88af463687d633afb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
никита чаплин, общество
Никита Чаплин, Общество
Депутат разъяснил правила установки печей на даче

Депутат Чаплин: на даче лучше использовать печь сертифицированного заводского производства

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкДачные участки в Московской области
Дачные участки в Московской области - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Дачные участки в Московской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, как построить дачную печь, чтобы не устроить пожар в доме.
«
"Разберемся с печкой внутри помещения - дома или бани. Лучше использовать печь сертифицированного заводского производства, чтобы в случае ЧП вас не обвинили в излишней халатности. Помимо этого, в нормах прописано, что конструкции потолка, которые не защищены от возгорания, должны быть установлены от верха перекрытия кирпичной печи на расстоянии 35-40 сантиметров; металлических печей – на расстоянии не менее 1,5 метра", - сообщил Чаплин.
Он отметил, что сгораемые конструкции крыши придется расположить не ближе 25 сантиметров до керамических труб, а от наружной поверхности дымовых труб из кирпича - не ближе 13 сантиметров. Кроме того, надо соблюсти отступ 1000 миллиметров до деревянной стены от стальной печи, не защищенной слоем теплоизоляции или не обложенной, отметил депутат.
Такая же норма действует и для расстояния от плиты перекрытия из горючих материалов до верха прибора, рассказал он.
"Еще один нюанс: если устанавливается стальная печь на покрытие пола из легковоспламеняющихся материалов, то минимальное расстояние до дна обогревателя – 140 миллиметров. Также сейчас действует еще ряд правил, которые требуют переоценки. Например, согласно действующему законодательству, от забора участка до бани необходимо отступить 1 метр, а до леса - 15 метров. Все же дерево легко горит, поэтому расстояние стоит чуть увеличить, если площадь участка позволяет", - сообщил Чаплин.
Также парламентарий разъяснил правила установки печей на открытом воздухе.
Отделка дома на дачном участке - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
Владельцам дач дали совет, что делать, если соседи строят дом с нарушениями
9 июля, 08:29
"Если мы рассматриваем установку печи в беседке или оборудование зоны барбекю, то между наружными поверхностями кирпичных или бетонных дымовых труб и конструкциями из горючих материалов важно соблюсти расстояние не менее 130 миллиметров", - сообщил парламентарий.
Отступ от металлических стенок печи и дымохода должен составлять 5 метров, также в правилах закреплено, что деревянный пол перед топочной дверцей надо покрыть металлическим листом размером 700 на 500 миллиметров, добавил он.
"Но, если честно, на практике этого не всегда достаточно - если у вас барбекю с открытой топкой, то лучше положить лист метр на метр или более, но эксперты рекомендуют выложить весь пол плиткой. Трубу надо поднять на высоту, не менее 1 метра над крышей. Если кровля выполнена из горючего материала, нужно оснастить оголовок трубы искроуловителем. Еще раз напомню, что в 2023 году вступили новые правила разведения костров на даче. При сжигании сухой травы металлическая емкость на участке должна располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного леса. А зона очистки вокруг должна быть 5 метров. При приготовлении пищи в мангале противопожарное расстояние до построек допустимо - 5 метров и более, а зона очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров. Дорогие садоводы, будьте осторожны с огнем", - заключил Чаплин.
Дачный участок - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
Россиянам напомнили, что можно построить на даче без согласия соседей
1 июля, 08:45
 
Никита ЧаплинОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала