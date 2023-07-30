https://ria.ru/20230730/pech-1887148167.html

Депутат разъяснил правила установки печей на даче

Депутат разъяснил правила установки печей на даче - РИА Новости, 30.07.2023

Депутат разъяснил правила установки печей на даче

Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, как построить дачную печь, чтобы не устроить... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T06:13

2023-07-30T06:13

2023-07-30T06:13

никита чаплин

общество

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин ("Единая Россия") рассказал РИА Новости, как построить дачную печь, чтобы не устроить пожар в доме. "Разберемся с печкой внутри помещения - дома или бани. Лучше использовать печь сертифицированного заводского производства, чтобы в случае ЧП вас не обвинили в излишней халатности. Помимо этого, в нормах прописано, что конструкции потолка, которые не защищены от возгорания, должны быть установлены от верха перекрытия кирпичной печи на расстоянии 35-40 сантиметров; металлических печей – на расстоянии не менее 1,5 метра", - сообщил Чаплин. Он отметил, что сгораемые конструкции крыши придется расположить не ближе 25 сантиметров до керамических труб, а от наружной поверхности дымовых труб из кирпича - не ближе 13 сантиметров. Кроме того, надо соблюсти отступ 1000 миллиметров до деревянной стены от стальной печи, не защищенной слоем теплоизоляции или не обложенной, отметил депутат. Такая же норма действует и для расстояния от плиты перекрытия из горючих материалов до верха прибора, рассказал он. "Еще один нюанс: если устанавливается стальная печь на покрытие пола из легковоспламеняющихся материалов, то минимальное расстояние до дна обогревателя – 140 миллиметров. Также сейчас действует еще ряд правил, которые требуют переоценки. Например, согласно действующему законодательству, от забора участка до бани необходимо отступить 1 метр, а до леса - 15 метров. Все же дерево легко горит, поэтому расстояние стоит чуть увеличить, если площадь участка позволяет", - сообщил Чаплин. Также парламентарий разъяснил правила установки печей на открытом воздухе. "Если мы рассматриваем установку печи в беседке или оборудование зоны барбекю, то между наружными поверхностями кирпичных или бетонных дымовых труб и конструкциями из горючих материалов важно соблюсти расстояние не менее 130 миллиметров", - сообщил парламентарий. Отступ от металлических стенок печи и дымохода должен составлять 5 метров, также в правилах закреплено, что деревянный пол перед топочной дверцей надо покрыть металлическим листом размером 700 на 500 миллиметров, добавил он. "Но, если честно, на практике этого не всегда достаточно - если у вас барбекю с открытой топкой, то лучше положить лист метр на метр или более, но эксперты рекомендуют выложить весь пол плиткой. Трубу надо поднять на высоту, не менее 1 метра над крышей. Если кровля выполнена из горючего материала, нужно оснастить оголовок трубы искроуловителем. Еще раз напомню, что в 2023 году вступили новые правила разведения костров на даче. При сжигании сухой травы металлическая емкость на участке должна располагаться на расстоянии не менее 7,5 метра до построек, 50 метров от хвойного леса и 15 метров от лиственного леса. А зона очистки вокруг должна быть 5 метров. При приготовлении пищи в мангале противопожарное расстояние до построек допустимо - 5 метров и более, а зона очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров. Дорогие садоводы, будьте осторожны с огнем", - заключил Чаплин.

https://ria.ru/20230709/dacha-1883043662.html

https://ria.ru/20230701/dacha-1881607501.html

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никита чаплин, общество