https://ria.ru/20230730/pakistan-1887220906.html

При взрыве на съезде партии в Пакистане погибли 35 человек

При взрыве на съезде партии в Пакистане погибли 35 человек - РИА Новости, 30.07.2023

При взрыве на съезде партии в Пакистане погибли 35 человек

Число погибших при взрыве на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва выросло... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T17:03

2023-07-30T17:03

2023-07-30T17:03

в мире

хайбер-пахтунхва

пакистан

билавал бхутто зардари

пакистанская народная партия

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июл - РИА Новости. Число погибших при взрыве на съезде партии "Джамиат Улема-и-Ислам" ("Собрание исламских священнослужителей") в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва выросло до 35, пострадали более 80 человек, сообщает издание Dawn со ссылкой на представителей экстренных служб. Сообщается, что взрыв произошел около 16.00 местного времени (14.00 мск) внутри здания во время проведения съезда. Полиция пока не сообщила, что стало причиной взрыва. Лидер партии Хафиз Хамдулла заявил, что он также должен был присутствовать на съезде, но не смог из-за личных причин. Он отметил, что осуждает взрыв, назвал произошедшее "терроризмом" и призвал руководство страны и провинции начать расследование инцидента. Он также призвал сторонников партии сдать кровь для помощи пострадавшим при взрыве. Председатель "Пакистанской народной партии", глава МИД страны Билавал Бхутто Зардари заявил, что федеральное правительство и правительства провинций должны привлечь к ответственности пособников террористов. Выражая свое сочувствие и соболезнования семьям погибших, Зардари отметил, что организаторы терроризма должны быть устранены.

https://ria.ru/20221223/pakistan-1840734927.html

https://ria.ru/20221223/pakistan-1840744620.html

хайбер-пахтунхва

пакистан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, хайбер-пахтунхва, пакистан, билавал бхутто зардари, пакистанская народная партия