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В Индии восхитились грозным ответом России на дерзость Японии - РИА Новости, 30.07.2023
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06:51 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/otvet-1887150021.html
В Индии восхитились грозным ответом России на дерзость Японии
В Индии восхитились грозным ответом России на дерзость Японии - РИА Новости, 30.07.2023
В Индии восхитились грозным ответом России на дерзость Японии
Размещение Россией стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Дальнем Востоке станет ответом на усиливающуюся милитаризацию Японии, говорится в сюжете индийского РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T06:51
2023-07-30T06:51
в мире
япония
россия
дальний восток
николай патрушев
ту-160м
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Размещение Россией стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Дальнем Востоке станет ответом на усиливающуюся милитаризацию Японии, говорится в сюжете индийского канала WION.О том, что Минобороны прорабатывает вопрос о развертывании на Дальнем Востоке полка Ту-160, ранее сообщили "Известия".Как напоминает WION, Япония недавно обнародовала рекордный оборонный бюджет, мотивируя это проблемами региональной безопасности. При этом претензии Токио на Южные Курилы являются основной причиной, по которой Япония и Россия так и не подписали мирный договор, официально закрепляющий окончание Второй мировой войны.Кроме того, в "Белой книге обороны" Японии — ежегодном докладе минобороны страны — за 2023 год высказываются обвинения в адрес России, Китая и Северной Кореи. "Японские официальные лица заявляют, что страна должна усилить свой ударный арсенал с помощью ракет большой дальности", - отмечается в материале. Вместе с тем аналитики указывают, что Токио отходит от своей политики мирной самообороны."Сейчас, когда Япония активно наращивает свой военный потенциал, Министерство обороны России рассматривает план по обеспечению прикрытия Тихого океана своими грозными стратегическими бомбардировщиками Ту-160", - говорится в сюжете.Ту-160 является самым тяжелым в мире боевым самолетом, способным уничтожать объекты в самых труднодоступных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий, отмечает WION.Япония в середине декабря прошлого года приняла три ключевых документа по обороне и безопасности. В них обозначено повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году. Это составляет примерно 11 триллионов иен (81 миллиард долларов).Как ранее заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, милитаризация Японии при поддержке США наводит на мысль о том, что ее жителей вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы. По его словам, Силы самообороны страны юридически становятся полноценной армией, способной наступать, это "грубое нарушение итогов Второй мировой войны".
https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886754807.html
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в мире, япония, россия, дальний восток, николай патрушев, ту-160м
В мире, Япония, Россия, Дальний Восток, Николай Патрушев, Ту-160М
В Индии восхитились грозным ответом России на дерзость Японии

WION: появление Ту-160 на Дальнем Востоке станет ответом России на милитаризацию Японии

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкБелые скалы на острове Итуруп
Белые скалы на острове Итуруп - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Белые скалы на острове Итуруп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Размещение Россией стратегических бомбардировщиков Ту-160 на Дальнем Востоке станет ответом на усиливающуюся милитаризацию Японии, говорится в сюжете индийского канала WION.
О том, что Минобороны прорабатывает вопрос о развертывании на Дальнем Востоке полка Ту-160, ранее сообщили "Известия".
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Как напоминает WION, Япония недавно обнародовала рекордный оборонный бюджет, мотивируя это проблемами региональной безопасности. При этом претензии Токио на Южные Курилы являются основной причиной, по которой Япония и Россия так и не подписали мирный договор, официально закрепляющий окончание Второй мировой войны.
Кроме того, в "Белой книге обороны" Японии — ежегодном докладе минобороны страны — за 2023 год высказываются обвинения в адрес России, Китая и Северной Кореи. "Японские официальные лица заявляют, что страна должна усилить свой ударный арсенал с помощью ракет большой дальности", - отмечается в материале. Вместе с тем аналитики указывают, что Токио отходит от своей политики мирной самообороны.
"Сейчас, когда Япония активно наращивает свой военный потенциал, Министерство обороны России рассматривает план по обеспечению прикрытия Тихого океана своими грозными стратегическими бомбардировщиками Ту-160", - говорится в сюжете.
Ту-160 является самым тяжелым в мире боевым самолетом, способным уничтожать объекты в самых труднодоступных районах и в глубоком тылу континентальных театров военных действий, отмечает WION.
Япония в середине декабря прошлого года приняла три ключевых документа по обороне и безопасности. В них обозначено повышение оборонных расходов Японии до уровня 2% ВВП к 2027 году. Это составляет примерно 11 триллионов иен (81 миллиард долларов).
Как ранее заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, милитаризация Японии при поддержке США наводит на мысль о том, что ее жителей вновь хотят сделать камикадзе, умирающих за чужие интересы. По его словам, Силы самообороны страны юридически становятся полноценной армией, способной наступать, это "грубое нарушение итогов Второй мировой войны".
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В миреЯпонияРоссияДальний ВостокНиколай ПатрушевТу-160М
 
 
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