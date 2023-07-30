https://ria.ru/20230730/otoplenie-1887262217.html
Украина получила все средства для начала отопительного сезона, заявил Киев
Украина получила все средства для начала отопительного сезона, заявил Киев - РИА Новости, 30.07.2023
Украина получила все средства для начала отопительного сезона, заявил Киев
Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, заявил в воскресенье премьер страны Денис Шмыгаль на заседании конгресса местных и... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T23:51
2023-07-30T23:51
2023-07-30T23:51
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, заявил в воскресенье премьер страны Денис Шмыгаль на заседании конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске. Он перечислил финансовые поступления, которые власти планируют израсходовать на подготовку к отопительному сезону. "Для восстановления, ремонта и защиты объектов энергетики только Госагенству по восстановлению (и развития инфраструктуры Украины - ред.) выделили десять миллиардов гривен (272 миллиона долларов). Также получаем помощь от США в размере 897 миллионов долларов. Работает европейский фонд энергетической поддержки Украины, в рамках которого уже получено 166 миллионов евро. Средства есть...", - заявил Шмыгаль. По его словам, энергетики отремонтировали четыре атомных энергоблока, девять энергоблоков ТЭС, шесть гидроагрегатов. Шмыгаль добавил, что к началу отопительного сезона минэнерго Украины обязали вернуть в энергосистему 1,7 ГВт мощности, а к концу декабря добавить в систему еще 1,2 ГВт восстановленных и новых мощностей генерации. Также, по его словам, Киевом планируется выделить дополнительных 1,5 миллиарда гривен (более 40 миллионов долларов) для восстановления ТЭЦ. Шмыгаль добавил, что в настоящее время в газохранилищах закачено 11,7 миллиарда кубометров газа, или 80% от запланированных объемов, на складах находятся 1,5 миллиона тонн угля из запланированных 1,8 миллиона тонн.
https://ria.ru/20230706/otoplenie-1882507209.html
https://ria.ru/20230725/goszhilinspektsiya-1886236144.html
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в мире, жкх, киев, украина, денис шмыгаль, ивано-франковск
В мире, ЖКХ, Киев, Украина, Денис Шмыгаль, Ивано-Франковск
Украина получила все средства для начала отопительного сезона, заявил Киев
Шмыгаль: Украина получила необходимые средства для начала отопительного сезона
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украина получила необходимые средства для вхождения в отопительный сезон, заявил в воскресенье премьер страны Денис Шмыгаль на заседании конгресса местных и региональных властей в Ивано-Франковске.
Он перечислил финансовые поступления, которые власти планируют израсходовать на подготовку к отопительному сезону.
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"Для восстановления, ремонта и защиты объектов энергетики только Госагенству по восстановлению (и развития инфраструктуры Украины - ред.) выделили десять миллиардов гривен (272 миллиона долларов). Также получаем помощь от США в размере 897 миллионов долларов. Работает европейский фонд энергетической поддержки Украины, в рамках которого уже получено 166 миллионов евро. Средства есть...", - заявил Шмыгаль.
По его словам, энергетики отремонтировали четыре атомных энергоблока, девять энергоблоков ТЭС, шесть гидроагрегатов. Шмыгаль добавил, что к началу отопительного сезона минэнерго Украины обязали вернуть в энергосистему 1,7 ГВт мощности, а к концу декабря добавить в систему еще 1,2 ГВт восстановленных и новых мощностей генерации.
Также, по его словам, Киевом планируется выделить дополнительных 1,5 миллиарда гривен (более 40 миллионов долларов) для восстановления ТЭЦ. Шмыгаль добавил, что в настоящее время в газохранилищах закачено 11,7 миллиарда кубометров газа, или 80% от запланированных объемов, на складах находятся 1,5 миллиона тонн угля из запланированных 1,8 миллиона тонн.
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