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"Исключительная мощность". В США назвали самое опасное российское оружие

"Исключительная мощность". В США назвали самое опасное российское оружие - РИА Новости, 30.07.2023

"Исключительная мощность". В США назвали самое опасное российское оружие

Российский истребитель пятого поколения Су-57 — самый опасный самолет в ВКС России, пишут журналисты американского издания Military Watch. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T09:16

2023-07-30T09:16

2023-07-30T15:08

россия

воздушно-космические силы россии

вооруженные силы украины

су-57

в мире

сша

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57 — самый опасный самолет в ВКС России, пишут журналисты американского издания Military Watch."Наиболее ценные его характеристики — исключительная маневренность, высокая мощность ракет класса "воздух — воздух" Р-77М и Р-37М, а также доступ к широкому спектру классов крылатых ракет, включая в ближайшем будущем и гиперзвуковые", — указали в материале.Обозреватель также отметили, что Су-57 активно принимает участие в боевых действиях: российская армия использует его в боях против ВСУ в украинском конфликте.Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявлял о планах увеличения объема поставок истребителей пятого поколения в Вооруженные силы.

https://ria.ru/20230729/vsu-1887083441.html

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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-57, в мире, сша