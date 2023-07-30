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"Исключительная мощность". В США назвали самое опасное российское оружие
"Исключительная мощность". В США назвали самое опасное российское оружие - РИА Новости, 30.07.2023
"Исключительная мощность". В США назвали самое опасное российское оружие
Российский истребитель пятого поколения Су-57 — самый опасный самолет в ВКС России, пишут журналисты американского издания Military Watch. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T09:16
2023-07-30T09:16
2023-07-30T15:08
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российский истребитель пятого поколения Су-57 — самый опасный самолет в ВКС России, пишут журналисты американского издания Military Watch."Наиболее ценные его характеристики — исключительная маневренность, высокая мощность ракет класса "воздух — воздух" Р-77М и Р-37М, а также доступ к широкому спектру классов крылатых ракет, включая в ближайшем будущем и гиперзвуковые", — указали в материале.Обозреватель также отметили, что Су-57 активно принимает участие в боевых действиях: российская армия использует его в боях против ВСУ в украинском конфликте.Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин заявлял о планах увеличения объема поставок истребителей пятого поколения в Вооруженные силы.
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россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, су-57, в мире, сша
Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Су-57, В мире, США
"Исключительная мощность". В США назвали самое опасное российское оружие
Military Watch назвал российский Су-57 самым опасным истребителем ВВС России