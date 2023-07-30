https://ria.ru/20230730/oon-1887257242.html
В ООН после атак БПЛА на Москву осудили удары по гражданским объектам
В ООН после атак БПЛА на Москву осудили удары по гражданским объектам - РИА Новости, 30.07.2023
В ООН после атак БПЛА на Москву осудили удары по гражданским объектам
ООН выступает против любых ударов по гражданским объектам, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T22:41
2023-07-30T22:41
2023-07-30T22:47
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фархан хак
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ООН, 30 июл - РИА Новости. ООН выступает против любых ударов по гражданским объектам, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя сегодняшнюю атаку украинских БПЛА на Москву. "Мы против любых нападений на гражданские объекты где бы то ни было", - сказал Хак. Мэр столицы Сергей Собянин ранее в воскресенье заявил, что ночью совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.
https://radiosputnik.ria.ru/20230730/kupol-1887248958.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, россия, фархан хак, сергей собянин, оон
В мире, Москва, Россия, Фархан Хак, Сергей Собянин, ООН
В ООН после атак БПЛА на Москву осудили удары по гражданским объектам
Представитель ООН Хак после атак БПЛА на Москву осудил удары по гражданским объектам