https://ria.ru/20230730/oon-1887257242.html

В ООН после атак БПЛА на Москву осудили удары по гражданским объектам

В ООН после атак БПЛА на Москву осудили удары по гражданским объектам - РИА Новости, 30.07.2023

В ООН после атак БПЛА на Москву осудили удары по гражданским объектам

ООН выступает против любых ударов по гражданским объектам, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T22:41

2023-07-30T22:41

2023-07-30T22:47

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россия

фархан хак

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ООН, 30 июл - РИА Новости. ООН выступает против любых ударов по гражданским объектам, заявил РИА Новости заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, комментируя сегодняшнюю атаку украинских БПЛА на Москву. "Мы против любых нападений на гражданские объекты где бы то ни было", - сказал Хак. Мэр столицы Сергей Собянин ранее в воскресенье заявил, что ночью совершена атака украинских беспилотников, незначительно повреждены фасады на двух офисных башнях Сити, жертв и пострадавших нет. В Минобороны РФ уточнили, что киевский режим попытался выполнить по объектам в Москве террористическую атаку тремя беспилотниками, один дрон был сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ и, потеряв управление, потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити.

https://radiosputnik.ria.ru/20230730/kupol-1887248958.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, россия, фархан хак, сергей собянин, оон