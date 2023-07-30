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Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 30.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:23 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/obstrel-1887245366.html
Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 30.07.2023
Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T20:23
2023-07-30T20:23
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
куйбышевский район
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Камышевка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 19.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 19.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Кроме того, в 19.30 и19.35 мск ведомство зафиксировало обстрелы Донецка, украинские войска выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
донецк
куйбышевский район
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в мире, донецк, куйбышевский район, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Куйбышевский район, Украина, НАТО, СЦКК
Войска Украины обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 29 снарядов натовского калибра

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Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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Последствия обстрела Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк, выпустив 29 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем в телеграм-канале.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 19.10 (совпадает с мск) - населенный пункт Камышевка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров... 19.20 (совпадает с мск) - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 19.25 (совпадает с мск) - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров... 19.40 (совпадает с мск) - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Кроме того, в 19.30 и19.35 мск ведомство зафиксировало обстрелы Донецка, украинские войска выпустили 14 снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 09.07.2023
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9 июля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкКуйбышевский районУкраинаНАТОСЦКК
 
 
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