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В Донецке снаряд попал в многоквартирный дом во время обстрела ВСУ
В Донецке снаряд попал в многоквартирный дом во время обстрела ВСУ - РИА Новости, 30.07.2023
В Донецке снаряд попал в многоквартирный дом во время обстрела ВСУ
Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T20:19
2023-07-30T20:19
2023-07-30T21:44
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ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Куйбышевскому району Донецка, один из снарядов попал в многоквартирный жилой дом, передает корреспондент РИА Новости. Как ранее сегодня сообщил мэр города Алексей Кулемзин, Куйбышевский район Донецка оказался под массированным обстрелом со стороны ВСУ. Он также уточнил, что один из боеприпасов попал в дом на улице Куйбышева.При обстреле пострадали два человека. Речь идет о девушке 2006 года рождения и женщине 1988 года рождения.По данным представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки зафиксировали 60 фактов ведения огня со стороны украинских военных. Известно о восьми раненых, среди них девочка 2019 года рождения. Повреждения получили восемь жилых домостроений и один объект гражданской инфраструктуры.Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Украинские войска регулярно наносят удары по гражданским объектам в городе.
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Многоквартирный жилой дом в Куйбышевском районе Донецка после обстрела
Последствия украинского обстрела Куйбышевского района Донецка: снаряд попал в многоквартирный жилой дом
2023-07-30T20:19
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РИА Новости
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в мире, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк, донецкая народная республика, куйбышев
В мире, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК, Донецкая Народная Республика, Куйбышев
В Донецке снаряд попал в многоквартирный дом во время обстрела ВСУ
В Донецке снаряд попал в многоквартирный дом в Куйбышевском районе во время обстрела ВСУ