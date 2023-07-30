https://ria.ru/20230730/obstrel-1887241840.html
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области - РИА Новости, 30.07.2023
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области
Украинские военные обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области, повреждены два дома и линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T19:49
2023-07-30T19:49
2023-07-30T19:49
специальная военная операция на украине
украина
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области, повреждены два дома и линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "Под артиллерийский обстрел ВСУ попал поселок Прилесье Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждены два частных жилых дома: пробита крыша и посечен забор. Также повреждена линия электропередачи", - написал губернатор.Он добавил, что аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия. Поселок Прилесье, который расположен в Краснояружском районе, нередко подвергается обстрелам со стороны Украины. Согласно информации от губернатора, только за прошедшую неделю поселок трижды был обстрелян. Прилесье находится всего в полу километре от границы с Украиной.
https://ria.ru/20230709/oruzhie-1883008103.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области
Гладков: ВСУ обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области, повреждена ЛЭП