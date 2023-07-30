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ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области - РИА Новости, 30.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
19:49 30.07.2023
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ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области - РИА Новости, 30.07.2023
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области
Украинские военные обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области, повреждены два дома и линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T19:49
2023-07-30T19:49
специальная военная операция на украине
украина
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области, повреждены два дома и линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале. "Под артиллерийский обстрел ВСУ попал поселок Прилесье Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждены два частных жилых дома: пробита крыша и посечен забор. Также повреждена линия электропередачи", - написал губернатор.Он добавил, что аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия. Поселок Прилесье, который расположен в Краснояружском районе, нередко подвергается обстрелам со стороны Украины. Согласно информации от губернатора, только за прошедшую неделю поселок трижды был обстрелян. Прилесье находится всего в полу километре от границы с Украиной.
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украина
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украина, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
ВСУ обстреляли поселок в Белгородской области

Гладков: ВСУ обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области, повреждена ЛЭП

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела ВСу
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела ВСу - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела ВСу. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Украинские военные обстреляли поселок Прилесье в Белгородской области, повреждены два дома и линия электропередачи, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«
"Под артиллерийский обстрел ВСУ попал поселок Прилесье Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждены два частных жилых дома: пробита крыша и посечен забор. Также повреждена линия электропередачи", - написал губернатор.
Он добавил, что аварийные бригады и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия.
Поселок Прилесье, который расположен в Краснояружском районе, нередко подвергается обстрелам со стороны Украины. Согласно информации от губернатора, только за прошедшую неделю поселок трижды был обстрелян. Прилесье находится всего в полу километре от границы с Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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