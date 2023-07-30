https://ria.ru/20230730/obstrel-1887185852.html
Число пострадавших при обстреле в Брянской области увеличилось до трех
Число пострадавших при обстреле в Брянской области увеличилось до трех - РИА Новости, 30.07.2023
Число пострадавших при обстреле в Брянской области увеличилось до трех
Число пострадавших при обстреле Климовского района Брянской области увеличилось до трех, оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:35
2023-07-30T12:35
2023-07-30T14:21
брянская область
климовский район
происшествия
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БРЯНСК, 30 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Климовского района Брянской области увеличилось до трех, оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.Ранее в воскресенье губернатор сообщил об обстреле Климовского района - снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса, пострадали две женщины, они доставлены в больницу."В результате обстрела сельхозпредприятия в Климовском районе есть еще один пострадавший, мужчина. Ему также оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.В пресс-службе АПХ "Мираторг" сообщили, что под удар ВСУ попал свиноводческий комплекс компании в Климовском районе Брянской области СК "Крапивна"."В результате обстрела есть три пострадавших сотрудника - две женщины и мужчина. Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.Там также добавили, что на территории сельхозпредприятия есть разрушения и задымление производственных помещений, на месте работают экстренные и оперативные службы.Компания со своей стороны оказывает помощь пострадавшим.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, климовский район, происшествия
Брянская область, Климовский район, Происшествия
Число пострадавших при обстреле в Брянской области увеличилось до трех
Число пострадавших при обстреле Климовского района Брянской области увеличилось до трех
БРЯНСК, 30 июл - РИА Новости.
Число пострадавших при обстреле Климовского района Брянской области увеличилось до трех, оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале
.
Ранее в воскресенье губернатор сообщил об обстреле Климовского района - снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса, пострадали две женщины, они доставлены в больницу.
«
"В результате обстрела сельхозпредприятия в Климовском районе есть еще один пострадавший, мужчина. Ему также оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.
В пресс-службе АПХ "Мираторг
" сообщили, что под удар ВСУ
попал свиноводческий комплекс компании в Климовском районе Брянской области СК
"Крапивна".
"В результате обстрела есть три пострадавших сотрудника - две женщины и мужчина. Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.
Там также добавили, что на территории сельхозпредприятия есть разрушения и задымление производственных помещений, на месте работают экстренные и оперативные службы.
Компания со своей стороны оказывает помощь пострадавшим.
Экстренные службы работают у зданий в Москве, атакованных беспилотниками