https://ria.ru/20230730/obstrel-1887185852.html

Число пострадавших при обстреле в Брянской области увеличилось до трех

Число пострадавших при обстреле в Брянской области увеличилось до трех - РИА Новости, 30.07.2023

Число пострадавших при обстреле в Брянской области увеличилось до трех

Число пострадавших при обстреле Климовского района Брянской области увеличилось до трех, оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Александр Богомаз в... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T12:35

2023-07-30T12:35

2023-07-30T14:21

брянская область

климовский район

происшествия

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БРЯНСК, 30 июл - РИА Новости. Число пострадавших при обстреле Климовского района Брянской области увеличилось до трех, оказывается медицинская помощь, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.Ранее в воскресенье губернатор сообщил об обстреле Климовского района - снаряды попали на территорию свиноводческого комплекса, пострадали две женщины, они доставлены в больницу."В результате обстрела сельхозпредприятия в Климовском районе есть еще один пострадавший, мужчина. Ему также оказывается необходимая медицинская помощь", - написал Богомаз.В пресс-службе АПХ "Мираторг" сообщили, что под удар ВСУ попал свиноводческий комплекс компании в Климовском районе Брянской области СК "Крапивна"."В результате обстрела есть три пострадавших сотрудника - две женщины и мужчина. Они доставлены в районную больницу, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сообщили в пресс-службе.Там также добавили, что на территории сельхозпредприятия есть разрушения и задымление производственных помещений, на месте работают экстренные и оперативные службы.Компания со своей стороны оказывает помощь пострадавшим.

https://ria.ru/20230730/bespilotnik-1887155804.html

брянская область

климовский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

брянская область, климовский район, происшествия