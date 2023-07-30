https://ria.ru/20230730/obstrel-1887155953.html

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 30.07.2023

ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку

Украинские войска утром в воскресенье за 10 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T08:39

2023-07-30T08:39

2023-07-30T08:39

специальная военная операция на украине

происшествия

донецк

макеевка

донецкая народная республика

нато

сцкк

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье за 10 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.00 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров… 08.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров… 08.00 – населенный пункт Новосёловка Первая – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров… 08.10 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 08.10 – населенный пункт Новосёловка Первая – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230730/donetsk-1887154278.html

https://ria.ru/20230730/obstrel-1887136644.html

донецк

макеевка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк