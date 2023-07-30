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ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 30.07.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:39 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/obstrel-1887155953.html
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку - РИА Новости, 30.07.2023
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку
Украинские войска утром в воскресенье за 10 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T08:39
2023-07-30T08:39
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
макеевка
донецкая народная республика
нато
сцкк
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье за 10 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.00 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров… 08.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров… 08.00 – населенный пункт Новосёловка Первая – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров… 08.10 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 08.10 – населенный пункт Новосёловка Первая – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230730/donetsk-1887154278.html
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донецк
макеевка
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происшествия, донецк, макеевка, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк, Ясиноватую и Макеевку

ВСУ за 10 минут выпустили по Донецку, Ясиноватой и Макеевке 17 снарядов

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ
Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда, выпущенного со стороны ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье за 10 минут обстреляли Донецк, Макеевку и Ясиноватский район, выпустив 17 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 08.00 – населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров… 08.00 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров… 08.00 – населенный пункт Новосёловка Первая – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров… 08.10 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров... 08.10 – населенный пункт Новосёловка Первая – Ясиноватский район: выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
08:13
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, Киевский район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Украинские войска за сутки 60 раз обстреляли территорию ДНР
01:30
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаНАТОСЦКК
 
 
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