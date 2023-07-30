https://ria.ru/20230730/obstanovka-1887142835.html
Серьезных изменений в оперативной обстановке на Украине нет, сообщил Путин
Серьезных изменений в оперативной обстановке на Украине нет, сообщил Путин - РИА Новости, 30.07.2023
Серьезных изменений в оперативной обстановке на Украине нет, сообщил Путин
Серьезных изменений на Украине нет, противник отправил свои подразделения к месту дислокации для восстановления, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T03:48
2023-07-30T03:48
2023-07-30T03:48
владимир путин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Серьезных изменений на Украине нет, противник отправил свои подразделения к месту дислокации для восстановления, сообщил президент России Владимир Путин. "Серьезных изменений нет. Я думаю, что это связано с тем, что противник отвел свои штурмовые подразделения в места восстановления боеспособности", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".
https://ria.ru/20230730/natsbezopasnost-1887139971.html
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владимир путин, украина, россия
Владимир Путин, Украина, Россия
Серьезных изменений в оперативной обстановке на Украине нет, сообщил Путин
Путин: серьезных изменений на Украине нет, ВСУ отвели свои силы для восстановления