https://ria.ru/20230730/obstanovka-1887142835.html

Серьезных изменений в оперативной обстановке на Украине нет, сообщил Путин

Серьезных изменений в оперативной обстановке на Украине нет, сообщил Путин - РИА Новости, 30.07.2023

Серьезных изменений в оперативной обстановке на Украине нет, сообщил Путин

Серьезных изменений на Украине нет, противник отправил свои подразделения к месту дислокации для восстановления, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T03:48

2023-07-30T03:48

2023-07-30T03:48

владимир путин

украина

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Серьезных изменений на Украине нет, противник отправил свои подразделения к месту дислокации для восстановления, сообщил президент России Владимир Путин. "Серьезных изменений нет. Я думаю, что это связано с тем, что противник отвел свои штурмовые подразделения в места восстановления боеспособности", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам второго саммита и экономического и гуманитарного форума "Россия - Африка".

https://ria.ru/20230730/natsbezopasnost-1887139971.html

украина

россия

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владимир путин, украина, россия