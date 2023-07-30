Львова-Белова заявила о росте числа обращений к детскому омбудсмену России
Львова-Белова: число обращений в адрес детского омбудсмена России в 2022 году выросло
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова . Архивное фото
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Число обращений в адрес детского омбудсмена РФ в 2022 году выросло на 26,8% по сравнению с 2021 годом, следует из доклада о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
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"В 2022 году в адрес федерального Уполномоченного поступило на 26,8 % больше обращений, чем в прошлом (2022 год - 12 013, 2021 год - 9 475), а в сравнении с 2010 годом их количество увеличилось в 2,9 раза", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
По данным авторов доклада, рост объясняется рядом обстоятельств, прежде всего началом СВО и желанием граждан РФ принять на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с территорий ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей, вопросами, возникающими в связи с мобилизацией граждан, воспитывающих детей, а также узнаваемостью Львовой-Беловой и повышением уровня доверия общества к институту уполномоченных по правам ребенка в целом.
По данным Аппарата, в 2022 году в адрес федерального уполномоченного поступило 4067 обращений по вопросам, касающимся возможности жить и воспитываться в семье, из них 1 228 обращений были о готовности граждан принять в семью ребенка из Донбасса, 630 о мобилизации, прежде всего родителей, для участия в СВО.
Кроме того, в отчетный период по сравнению с 2021 годом увеличилось число многодетных семей, обратившихся в адрес федерального уполномоченного – на 7,5 %
Также в 2022 году по сравнению с 2021 годом возросло количество граждан, находящихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний РФ, которые обеспокоены реализацией прав своих детей, к федеральному уполномоченному на 4,76 % (2022 год – 396 человек, 2021 год – 378 человек).