https://ria.ru/20230730/obraschenie-1887232600.html

Львова-Белова заявила о росте числа обращений к детскому омбудсмену России

Львова-Белова заявила о росте числа обращений к детскому омбудсмену России - РИА Новости, 30.07.2023

Львова-Белова заявила о росте числа обращений к детскому омбудсмену России

Число обращений в адрес детского омбудсмена РФ в 2022 году выросло на 26,8% по сравнению с 2021 годом, следует из доклада о деятельности уполномоченного при... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T18:33

2023-07-30T18:33

2023-07-30T18:33

общество

россия

донецкая народная республика

мария львова-белова

луганская народная республика

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Число обращений в адрес детского омбудсмена РФ в 2022 году выросло на 26,8% по сравнению с 2021 годом, следует из доклада о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. "В 2022 году в адрес федерального Уполномоченного поступило на 26,8 % больше обращений, чем в прошлом (2022 год - 12 013, 2021 год - 9 475), а в сравнении с 2010 годом их количество увеличилось в 2,9 раза", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. По данным авторов доклада, рост объясняется рядом обстоятельств, прежде всего началом СВО и желанием граждан РФ принять на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с территорий ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей, вопросами, возникающими в связи с мобилизацией граждан, воспитывающих детей, а также узнаваемостью Львовой-Беловой и повышением уровня доверия общества к институту уполномоченных по правам ребенка в целом. По данным Аппарата, в 2022 году в адрес федерального уполномоченного поступило 4067 обращений по вопросам, касающимся возможности жить и воспитываться в семье, из них 1 228 обращений были о готовности граждан принять в семью ребенка из Донбасса, 630 о мобилизации, прежде всего родителей, для участия в СВО. Кроме того, в отчетный период по сравнению с 2021 годом увеличилось число многодетных семей, обратившихся в адрес федерального уполномоченного – на 7,5 % Также в 2022 году по сравнению с 2021 годом возросло количество граждан, находящихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний РФ, которые обеспокоены реализацией прав своих детей, к федеральному уполномоченному на 4,76 % (2022 год – 396 человек, 2021 год – 378 человек).

https://ria.ru/20230730/posobie-1887231738.html

https://ria.ru/20230725/artel-1886257560.html

россия

донецкая народная республика

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общество, россия, донецкая народная республика, мария львова-белова, луганская народная республика