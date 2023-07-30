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Львова-Белова заявила о росте числа обращений к детскому омбудсмену России - РИА Новости, 30.07.2023
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18:33 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/obraschenie-1887232600.html
Львова-Белова заявила о росте числа обращений к детскому омбудсмену России
Львова-Белова заявила о росте числа обращений к детскому омбудсмену России - РИА Новости, 30.07.2023
Львова-Белова заявила о росте числа обращений к детскому омбудсмену России
Число обращений в адрес детского омбудсмена РФ в 2022 году выросло на 26,8% по сравнению с 2021 годом, следует из доклада о деятельности уполномоченного при... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T18:33
2023-07-30T18:33
общество
россия
донецкая народная республика
мария львова-белова
луганская народная республика
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Число обращений в адрес детского омбудсмена РФ в 2022 году выросло на 26,8% по сравнению с 2021 годом, следует из доклада о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. "В 2022 году в адрес федерального Уполномоченного поступило на 26,8 % больше обращений, чем в прошлом (2022 год - 12 013, 2021 год - 9 475), а в сравнении с 2010 годом их количество увеличилось в 2,9 раза", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости. По данным авторов доклада, рост объясняется рядом обстоятельств, прежде всего началом СВО и желанием граждан РФ принять на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с территорий ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей, вопросами, возникающими в связи с мобилизацией граждан, воспитывающих детей, а также узнаваемостью Львовой-Беловой и повышением уровня доверия общества к институту уполномоченных по правам ребенка в целом. По данным Аппарата, в 2022 году в адрес федерального уполномоченного поступило 4067 обращений по вопросам, касающимся возможности жить и воспитываться в семье, из них 1 228 обращений были о готовности граждан принять в семью ребенка из Донбасса, 630 о мобилизации, прежде всего родителей, для участия в СВО. Кроме того, в отчетный период по сравнению с 2021 годом увеличилось число многодетных семей, обратившихся в адрес федерального уполномоченного – на 7,5 % Также в 2022 году по сравнению с 2021 годом возросло количество граждан, находящихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний РФ, которые обеспокоены реализацией прав своих детей, к федеральному уполномоченному на 4,76 % (2022 год – 396 человек, 2021 год – 378 человек).
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общество, россия, донецкая народная республика, мария львова-белова, луганская народная республика
Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Мария Львова-Белова, Луганская Народная Республика
Львова-Белова заявила о росте числа обращений к детскому омбудсмену России

Львова-Белова: число обращений в адрес детского омбудсмена России в 2022 году выросло

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкЧлен комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Член комитета Совета Федерации РФ по социальной политике Мария Львова-Белова . Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Число обращений в адрес детского омбудсмена РФ в 2022 году выросло на 26,8% по сравнению с 2021 годом, следует из доклада о деятельности уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
«
"В 2022 году в адрес федерального Уполномоченного поступило на 26,8 % больше обращений, чем в прошлом (2022 год - 12 013, 2021 год - 9 475), а в сравнении с 2010 годом их количество увеличилось в 2,9 раза", - говорится в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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Вчера, 18:26
По данным авторов доклада, рост объясняется рядом обстоятельств, прежде всего началом СВО и желанием граждан РФ принять на воспитание в свои семьи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с территорий ЛНР и ДНР, Херсонской и Запорожской областей, вопросами, возникающими в связи с мобилизацией граждан, воспитывающих детей, а также узнаваемостью Львовой-Беловой и повышением уровня доверия общества к институту уполномоченных по правам ребенка в целом.
По данным Аппарата, в 2022 году в адрес федерального уполномоченного поступило 4067 обращений по вопросам, касающимся возможности жить и воспитываться в семье, из них 1 228 обращений были о готовности граждан принять в семью ребенка из Донбасса, 630 о мобилизации, прежде всего родителей, для участия в СВО.
Кроме того, в отчетный период по сравнению с 2021 годом увеличилось число многодетных семей, обратившихся в адрес федерального уполномоченного – на 7,5 %
Также в 2022 году по сравнению с 2021 годом возросло количество граждан, находящихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний РФ, которые обеспокоены реализацией прав своих детей, к федеральному уполномоченному на 4,76 % (2022 год – 396 человек, 2021 год – 378 человек).
Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова
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25 июля, 20:14
 
ОбществоРоссияДонецкая Народная РеспубликаМария Львова-БеловаЛуганская Народная Республика
 
 
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