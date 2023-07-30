https://ria.ru/20230730/nuland-1887097360.html
В руководство Госдепа вошла легенда
В руководство Госдепа вошла легенда - РИА Новости, 30.07.2023
В руководство Госдепа вошла легенда
Прошедшая пятница, 28 июля, стала последним рабочим днем первого заместителя Блинкена Венди Шерман. Она достигла 74 лет и собирается на заслуженный отдых. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T08:00
2023-07-30T08:00
2023-07-30T08:08
аналитика
сша
россия
украина
виктория нуланд
венди шерман
максим соколов
государственный департамент сша
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https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1b/1848011949_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_f624da5fbdc99b33679b3a1165a86034.jpg
Прошедшая пятница, 28 июля, стала последним рабочим днем первого заместителя Блинкена Венди Шерман. Она достигла 74 лет и собирается на заслуженный отдых.Что, конечно, противоречит мощным геронтократическим тенденциям в США. Немощный Байден, весьма немолодой Трамп, недавний лидер конгресса Нэнси Пелоси, теперешний лидер республиканцев в сенате Макконнелл — все они воплощают принцип "Лет до ста расти нам без старости". И даже прямо буквально — см. недавнюю поездку 100-летнего Киссинджера в Китай с важной миссией. Успехи американской гигиены и органотерапии хоть кого впечатлят.Но к Шерман это не относится. Возможно, ее уход на покой в столь молодом (по вашингтонским меркам) возрасте — ее личное решение, возможно, это результат госдеповских интриг и подсиживаний. Нам до этого мало дела. Можно лишь отметить, что заместитель Блинкена была дипломатом старой школы, в чем похвалить ее должны.Никаких скандальных заявлений, никакой мегафонной дипломатии, а только методическая работа (в рамках возможного, естественно) над достижением соглашений. По большей части в области вооружений. Таких людей в сегодняшнем Вашингтоне мало, а скоро совсем не будет. Никто не говорит, что Шерман была другом России, однако убежденным ее врагом она, кажется, тоже не была. По нынешним временам и это немало.Иное дело — ее преемница. Уже объявлено, что с 29 июля заместителем Блинкена будет майданщица ("печеньки" 2014 года) и матерщинница при исполнении ("fuck the EU", тоже 2014 год) Виктория Нуланд. Впрочем, администрация США считает Нуланд деятельницей почтенной и авторитетной: "Уважаемый и пользующийся доверием американский дипломат с 32-летним стажем, посол Нуланд проработала у пяти президентов США и девяти государственных секретарей обеих политических партий. Нуланд обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов".Действительно, если уходящая Шерман — типичный дипломат-бюрократ, эффективный, но неяркий, то биография Нуланд из семьи Нудельманов (Хотинский уезд Бессарабской губернии) — это яркий приключенческий роман. В 21 год она работала (по обмену) вожатой в одесском пионерлагере "Молодая гвардия", а спустя два в течение восьми месяцев работала переводчиком на советском рыболовецком судне. Возможно, ее виртуозное владение народным красноречием обязано флотским нравам. "Боцманский загиб", etc.Приобретя опыт общения с пионерами и матросами, Нуланд в 1991-1993 годах, работая в посольстве США в Москве, общалась уже с "мальчиками в розовых штанишках", как недоброжелатели именовали министров из правительства реформ. Далее она отвечала за политику США на Кавказе во время чеченских войн 90-х, затем отметилась в Югославии, Афганистане, etc.Но ее звездным часом стал киевский Евромайдан 2013-2014 годов, когда вместе с послом США на Украине Джеффри Пайеттом она принимала самое деятельное (и весьма успешное) участие в "революции гiдности". Конечно, многие поработали над тем, чтобы довести еще мирную Украину 2013 года до ее теперешнего состояния, но вклад Нуланд в нынешнюю "гiдность" неоспорим.Поэтому неудивительно, что в России ее имя сделалось притчей во языцех. Кто помнит верхушку Госдепа тех времен? А Нуланд помнят все. Ей даже запретили въезд в Россию, хотя, кажется, это не слишком ее огорчило.В принципе, американцы в своем праве. Заместитель госсекретаря — не червонец, чтобы быть любезну всем. Если русские не пожелают иметь дело с Нуланд — это их трудности. Тем более что российско-американские отношения давно уже пребывают в таком состоянии, что самые скандальные кадровые назначения ничего изменить не могут.Конечно, когда высокопоставленный служащий Госдепа и в придачу еще и глубокий специалист по России оказывается мадам Стороженко с одесского Привоза — это новое слово в дипломатической практике, но не будут же представители МИД РФ подражать катаевскому Гаврику Черноиваненко и обращаться к Нуланд со словами "Ах ты, старая базарная шкура! А ну, гэть видселя!" Да хоть бы и обратились — мадам так не проймешь.А жесткая репутация —"Речь держала баба, звали ее Мурка,Хитрая и смелая была.Даже злые урки — и те боялись Мурки,Воровскую жизнь она вела" —при продвижении демократии только полезна.Так что нам, в общем-то, уже все равно. Отчасти любопытно, как сложатся отношения Нуланд с ее непосредственным начальником Блинкеном, потому что тут уже в чистом виде волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Хотя есть мнение, что Нуланд как раз является креатурой Блинкена — в том роде, что для баланса и для высветления персоны самого госсекретаря надо держать и злого полицейского. А с этой ролью Нуланд всегда справлялась блестяще. При этом, правда, есть опасность, что злой полицейский может и самого начальника подсидеть, но это уже не наши заботы.Другое дело, что США предстоит вести дела не только с РФ — здесь-то все ясно, — но и с другими государствами. Сколь полезной тут окажется напористая Нуланд — это интересный вопрос.
https://ria.ru/20230729/bayden-1887012483.html
https://ria.ru/20230726/nuland-1886354070.html
https://ria.ru/20230413/ssha-1865195559.html
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Максим Соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Максим Соколов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102132/50/1021325094_0:0:772:771_100x100_80_0_0_00368990cdfa1153b421f77aefd5ef9c.jpg
аналитика, сша, россия, украина, виктория нуланд, венди шерман, максим соколов, государственный департамент сша, евросоюз, молодая гвардия
Аналитика, США, Россия, Украина, Виктория Нуланд, Венди Шерман, Максим Соколов, Государственный департамент США, Евросоюз, Молодая гвардия
Прошедшая пятница, 28 июля, стала последним рабочим днем первого заместителя Блинкена Венди Шерман. Она достигла 74 лет и собирается на заслуженный отдых.
Что, конечно, противоречит мощным геронтократическим тенденциям в США
. Немощный Байден, весьма немолодой Трамп, недавний лидер конгресса Нэнси Пелоси
, теперешний лидер республиканцев в сенате Макконнелл — все они воплощают принцип "Лет до ста расти нам без старости". И даже прямо буквально — см. недавнюю поездку 100-летнего Киссинджера в Китай
с важной миссией. Успехи американской гигиены и органотерапии хоть кого впечатлят.
Но к Шерман это не относится. Возможно, ее уход на покой в столь молодом (по вашингтонским меркам) возрасте — ее личное решение, возможно, это результат госдеповских интриг и подсиживаний. Нам до этого мало дела. Можно лишь отметить, что заместитель Блинкена была дипломатом старой школы, в чем похвалить ее должны.
Никаких скандальных заявлений, никакой мегафонной дипломатии, а только методическая работа (в рамках возможного, естественно) над достижением соглашений. По большей части в области вооружений. Таких людей в сегодняшнем Вашингтоне мало, а скоро совсем не будет. Никто не говорит, что Шерман была другом России
, однако убежденным ее врагом она, кажется, тоже не была. По нынешним временам и это немало.
"Шестьсот лет": Байден пошутил над своим возрастом
Иное дело — ее преемница. Уже объявлено, что с 29 июля заместителем Блинкена будет майданщица ("печеньки" 2014 года) и матерщинница при исполнении ("fuck the EU
", тоже 2014 год) Виктория Нуланд
. Впрочем, администрация США считает Нуланд деятельницей почтенной и авторитетной: "Уважаемый и пользующийся доверием американский дипломат с 32-летним стажем, посол Нуланд проработала у пяти президентов США и девяти государственных секретарей обеих политических партий. Нуланд обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов".
Действительно, если уходящая Шерман — типичный дипломат-бюрократ, эффективный, но неяркий, то биография Нуланд из семьи Нудельманов (Хотинский уезд Бессарабской губернии) — это яркий приключенческий роман. В 21 год она работала (по обмену) вожатой в одесском пионерлагере "Молодая гвардия
", а спустя два в течение восьми месяцев работала переводчиком на советском рыболовецком судне. Возможно, ее виртуозное владение народным красноречием обязано флотским нравам. "Боцманский загиб", etc.
Приобретя опыт общения с пионерами и матросами, Нуланд в 1991-1993 годах, работая в посольстве США в Москве
, общалась уже с "мальчиками в розовых штанишках", как недоброжелатели именовали министров из правительства реформ. Далее она отвечала за политику США на Кавказе
во время чеченских войн 90-х, затем отметилась в Югославии
, Афганистане
, etc.
Но ее звездным часом стал киевский Евромайдан 2013-2014 годов, когда вместе с послом США на Украине Джеффри Пайеттом
она принимала самое деятельное (и весьма успешное) участие в "революции гiдности". Конечно, многие поработали над тем, чтобы довести еще мирную Украину 2013 года до ее теперешнего состояния, но вклад Нуланд в нынешнюю "гiдность" неоспорим.
Ухудшит ситуацию еще сильнее. В США предупредили Россию о "кошмаре"
Поэтому неудивительно, что в России ее имя сделалось притчей во языцех. Кто помнит верхушку Госдепа тех времен? А Нуланд помнят все. Ей даже запретили въезд в Россию, хотя, кажется, это не слишком ее огорчило.
В принципе, американцы в своем праве. Заместитель госсекретаря — не червонец, чтобы быть любезну всем. Если русские не пожелают иметь дело с Нуланд — это их трудности. Тем более что российско-американские отношения давно уже пребывают в таком состоянии, что самые скандальные кадровые назначения ничего изменить не могут.
Конечно, когда высокопоставленный служащий Госдепа и в придачу еще и глубокий специалист по России оказывается мадам Стороженко с одесского Привоза — это новое слово в дипломатической практике, но не будут же представители МИД РФ подражать катаевскому Гаврику Черноиваненко и обращаться к Нуланд со словами "Ах ты, старая базарная шкура! А ну, гэть видселя!" Да хоть бы и обратились — мадам так не проймешь.
"Речь держала баба, звали ее Мурка,
Даже злые урки — и те боялись Мурки,
Воровскую жизнь она вела" —
при продвижении демократии только полезна.
США будут отдавать Украине средства российских бизнесменов, заявила Нуланд
Так что нам, в общем-то, уже все равно. Отчасти любопытно, как сложатся отношения Нуланд с ее непосредственным начальником Блинкеном, потому что тут уже в чистом виде волна и камень, стихи и проза, лед и пламень. Хотя есть мнение, что Нуланд как раз является креатурой Блинкена — в том роде, что для баланса и для высветления персоны самого госсекретаря надо держать и злого полицейского. А с этой ролью Нуланд всегда справлялась блестяще. При этом, правда, есть опасность, что злой полицейский может и самого начальника подсидеть, но это уже не наши заботы.
Другое дело, что США предстоит вести дела не только с РФ — здесь-то все ясно, — но и с другими государствами. Сколь полезной тут окажется напористая Нуланд — это интересный вопрос.