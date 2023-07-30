Сообщество стран Западной Африки закроет границы с Нигером
Сообщество стран Западной Африки закроет границы с Нигером и прекратит коммерческие рейсы
© AP Photo / Sam MednickЖандармы на улице в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Жандармы на улице в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) закрывает границы между странами сообщества и Нигером, прекращает коммерческие рейсы.
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"Необходимо незамедлительно принять следующие меры. Во-первых, закрыть наземные и воздушные границы между странами ЭКОВАС и Нигером", - заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.
Кроме того, глава комиссии сообщества заявил о том, что страны ЭКОВАС прекращает коммерческие рейсы с Нигером.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".