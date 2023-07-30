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Сообщество стран Западной Африки закроет границы с Нигером - РИА Новости, 30.07.2023
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17:06 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/niger-1887221574.html
Сообщество стран Западной Африки закроет границы с Нигером
Сообщество стран Западной Африки закроет границы с Нигером - РИА Новости, 30.07.2023
Сообщество стран Западной Африки закроет границы с Нигером
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) закрывает границы между странами сообщества и Нигером, прекращает коммерческие рейсы. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T17:06
2023-07-30T17:06
нигер
в мире
западная африка
ниамей
мохамед базум
африканский союз
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) закрывает границы между странами сообщества и Нигером, прекращает коммерческие рейсы."Необходимо незамедлительно принять следующие меры. Во-первых, закрыть наземные и воздушные границы между странами ЭКОВАС и Нигером", - заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре. Кроме того, глава комиссии сообщества заявил о том, что страны ЭКОВАС прекращает коммерческие рейсы с Нигером. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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нигер
западная африка
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нигер, в мире, западная африка, ниамей, мохамед базум, африканский союз
Нигер, В мире, Западная Африка, Ниамей, Мохамед Базум, Африканский союз
Сообщество стран Западной Африки закроет границы с Нигером

Сообщество стран Западной Африки закроет границы с Нигером и прекратит коммерческие рейсы

© AP Photo / Sam MednickЖандармы на улице в Ниамее, Нигер
Жандармы на улице в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Жандармы на улице в Ниамее, Нигер. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) закрывает границы между странами сообщества и Нигером, прекращает коммерческие рейсы.
«
"Необходимо незамедлительно принять следующие меры. Во-первых, закрыть наземные и воздушные границы между странами ЭКОВАС и Нигером", - заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.
Кроме того, глава комиссии сообщества заявил о том, что страны ЭКОВАС прекращает коммерческие рейсы с Нигером.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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