https://ria.ru/20230730/niger-1887221574.html

Сообщество стран Западной Африки закроет границы с Нигером

Сообщество стран Западной Африки закроет границы с Нигером - РИА Новости, 30.07.2023

Сообщество стран Западной Африки закроет границы с Нигером

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) закрывает границы между странами сообщества и Нигером, прекращает коммерческие рейсы. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T17:06

2023-07-30T17:06

2023-07-30T17:06

нигер

в мире

западная африка

ниамей

мохамед базум

африканский союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1d/1887109842_0:116:3000:1804_1920x0_80_0_0_fb75bba34d60d31e9d122e25c6af9371.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) закрывает границы между странами сообщества и Нигером, прекращает коммерческие рейсы."Необходимо незамедлительно принять следующие меры. Во-первых, закрыть наземные и воздушные границы между странами ЭКОВАС и Нигером", - заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре. Кроме того, глава комиссии сообщества заявил о том, что страны ЭКОВАС прекращает коммерческие рейсы с Нигером. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230730/niger-1887220777.html

нигер

западная африка

ниамей

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

нигер, в мире, западная африка, ниамей, мохамед базум, африканский союз