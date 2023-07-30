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ЭКОВАС заморозит активы мятежников в Нигере - РИА Новости, 30.07.2023
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17:03 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/niger-1887220777.html
ЭКОВАС заморозит активы мятежников в Нигере
ЭКОВАС заморозит активы мятежников в Нигере - РИА Новости, 30.07.2023
ЭКОВАС заморозит активы мятежников в Нигере
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостанавливает финансовую помощь Нигеру, замораживает активы мятежников, их семей и сторонников,... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T17:03
2023-07-30T17:03
в мире
нигер
ниамей
мохамед базум
африканский союз
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостанавливает финансовую помощь Нигеру, замораживает активы мятежников, их семей и сторонников, вводит запрет на их передвижение. "Ввести запрет на передвижение и заморозить активы военных чиновников, которые вовлечены в попытку переворота. То же самое касается членов их семей и гражданских, которые соглашаются принимать участие в любых институтах..., созданных этими военными чиновниками", - заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре. ЭКОВАС также приостанавливает финансовую помощь стране. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, африканский союз
В мире, Нигер, Ниамей, Мохамед Базум, Африканский союз
ЭКОВАС заморозит активы мятежников в Нигере

ЭКОВАС заморозит активы мятежников в Нигере, введет запрет на их передвижение

© AP Photo / Fatahoulaye Hassane MidouПожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Fatahoulaye Hassane Midou
Пожар в штаб-квартире правящей партии Нигера в Ниамее
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостанавливает финансовую помощь Нигеру, замораживает активы мятежников, их семей и сторонников, вводит запрет на их передвижение.
"Ввести запрет на передвижение и заморозить активы военных чиновников, которые вовлечены в попытку переворота. То же самое касается членов их семей и гражданских, которые соглашаются принимать участие в любых институтах..., созданных этими военными чиновниками", - заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре.
ЭКОВАС также приостанавливает финансовую помощь стране.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
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Вчера, 16:38
 
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