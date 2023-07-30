https://ria.ru/20230730/niger-1887220777.html

ЭКОВАС заморозит активы мятежников в Нигере

ЭКОВАС заморозит активы мятежников в Нигере - РИА Новости, 30.07.2023

ЭКОВАС заморозит активы мятежников в Нигере

Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостанавливает финансовую помощь Нигеру, замораживает активы мятежников, их семей и сторонников,... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T17:03

2023-07-30T17:03

2023-07-30T17:03

в мире

нигер

ниамей

мохамед базум

африканский союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886719568_0:196:3000:1884_1920x0_80_0_0_96994c50b81f392201686ea15a64ee6b.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приостанавливает финансовую помощь Нигеру, замораживает активы мятежников, их семей и сторонников, вводит запрет на их передвижение. "Ввести запрет на передвижение и заморозить активы военных чиновников, которые вовлечены в попытку переворота. То же самое касается членов их семей и гражданских, которые соглашаются принимать участие в любых институтах..., созданных этими военными чиновниками", - заявил глава комиссии сообщества Омар Алье Туре. ЭКОВАС также приостанавливает финансовую помощь стране. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230730/niger-1887218203.html

нигер

ниамей

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нигер, ниамей, мохамед базум, африканский союз