https://ria.ru/20230730/niger-1887218203.html

ЭКОВАС пригрозило Нигеру военными мерами после переворота

ЭКОВАС пригрозило Нигеру военными мерами после переворота - РИА Новости, 30.07.2023

ЭКОВАС пригрозило Нигеру военными мерами после переворота

Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило мятежникам в Нигере военными действиями при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T16:38

2023-07-30T16:38

2023-07-30T18:10

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переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило мятежникам в Нигере военными действиями при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума."В случае, если требования властей не будут выполнены в течение одной недели, принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка. <...> Такие меры могут включать применение силы", — заявил глава комиссии организации Омар Алье Туре.Кроме того, сообщество объявило о заморозке активов мятежников, их семей и сторонников. Также ЭКОВАС ввело запрет на их передвижение. Помимо этого, организация приостановила оказание финансовой помощи Нигеру и заморозила активы страны в Центробанке ЭКОВАС и коммерческих банках.Члены сообщества призвали мятежников освободить президента и восстановить конституционный порядок.Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении политика с поста главы государства. В среду они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции.Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.

https://ria.ru/20230730/frantsiya-1887211479.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нигер, африка, переворот в нигере — 2023