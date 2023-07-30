https://ria.ru/20230730/niger-1887218203.html
ЭКОВАС пригрозило Нигеру военными мерами после переворота
ЭКОВАС пригрозило Нигеру военными мерами после переворота - РИА Новости, 30.07.2023
ЭКОВАС пригрозило Нигеру военными мерами после переворота
Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило мятежникам в Нигере военными действиями при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:38
2023-07-30T16:38
2023-07-30T18:10
в мире
нигер
африка
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило мятежникам в Нигере военными действиями при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума."В случае, если требования властей не будут выполнены в течение одной недели, принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка. <...> Такие меры могут включать применение силы", — заявил глава комиссии организации Омар Алье Туре.Кроме того, сообщество объявило о заморозке активов мятежников, их семей и сторонников. Также ЭКОВАС ввело запрет на их передвижение. Помимо этого, организация приостановила оказание финансовой помощи Нигеру и заморозила активы страны в Центробанке ЭКОВАС и коммерческих банках.Члены сообщества призвали мятежников освободить президента и восстановить конституционный порядок.Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении политика с поста главы государства. В среду они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции.Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.
https://ria.ru/20230730/frantsiya-1887211479.html
https://ria.ru/20230730/interventsiya-1887145320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, африка, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Африка, Переворот в Нигере — 2023
ЭКОВАС пригрозило Нигеру военными мерами после переворота
Сообщество стран Западной Африки допустило применение военных мер в Нигере
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) пригрозило мятежникам в Нигере военными действиями при отказе вернуть к власти президента Мохамеда Базума.
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"В случае, если требования властей не будут выполнены в течение одной недели, принять все меры, необходимые для восстановления конституционного порядка. <...> Такие меры могут включать применение силы", — заявил глава комиссии организации Омар Алье Туре.
Кроме того, сообщество объявило о заморозке активов мятежников, их семей и сторонников. Также ЭКОВАС ввело запрет на их передвижение. Помимо этого, организация приостановила оказание финансовой помощи Нигеру и заморозила активы страны в Центробанке ЭКОВАС и коммерческих банках.
Члены сообщества призвали мятежников освободить президента и восстановить конституционный порядок.
Во Франции заявили, что ответят в случае атак на своих граждан в Нигере
Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении политика с поста главы государства. В среду они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции.
Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза
Муса Факи Махамат.
В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота Национального совета по защите отечества.
Возглавивший мятежников в Нигере генерал предостерег ЭКОВАС от интервенции