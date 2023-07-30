https://ria.ru/20230730/niger-1887197287.html
Тысячи человек в Нигере вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС
Тысячи человек в Нигере вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС - РИА Новости, 30.07.2023
Тысячи человек в Нигере вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС
Тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщило местное издание Air Info. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T14:13
2023-07-30T14:13
2023-07-30T15:20
в мире
нигер
франция
ниамей
мохамед базум
африканский союз
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщило местное издание Air Info. "Сотни, даже тысячи людей, собравшиеся в Ниамее для марша в поддержку Национального совета по защите отечества, встречаются у посольства Франции в Нигере", — говорится в публикации.Участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из них размахивали российскими флагами. Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента Нигера. В среду они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции.Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат сообщил РИА Новости, что Базум в порядке и чувствует себя хорошо.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, франция, ниамей, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Франция, Ниамей, Мохамед Базум, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
Тысячи человек в Нигере вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС
Aïr Info: тысячи человек в Нигере на акции протеста выступили против Франции и ЭКОВАС
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости.
Тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщило местное издание Air Info
.
"Сотни, даже тысячи людей, собравшиеся в Ниамее для марша в поддержку Национального совета по защите отечества, встречаются у посольства Франции в Нигере", — говорится в публикации.
Участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из них размахивали российскими флагами.
Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента Нигера. В среду они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции.
Председатель комиссии Африканского союза
Муса Факи Махамат сообщил РИА Новости, что Базум в порядке и чувствует себя хорошо.
МИД Франции заявил, что приостанавливает всю финансовую помощь Нигеру