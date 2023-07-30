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Тысячи человек в Нигере вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС

Тысячи человек в Нигере вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС - РИА Новости, 30.07.2023

Тысячи человек в Нигере вышли на акцию против Франции и ЭКОВАС

Тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщило местное издание Air Info. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T14:13

2023-07-30T14:13

2023-07-30T15:20

в мире

нигер

франция

ниамей

мохамед базум

африканский союз

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Тысячи человек в Нигере приняли участие в акции против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), сообщило местное издание Air Info. "Сотни, даже тысячи людей, собравшиеся в Ниамее для марша в поддержку Национального совета по защите отечества, встречаются у посольства Франции в Нигере", — говорится в публикации.Участники акции скандировали лозунги, направленные против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из них размахивали российскими флагами. Бойцы президентской гвардии ранее заявили о смещении Мохамеда Базума с поста президента Нигера. В среду они захватили его дворец и резиденцию, а также объявили о закрытии границ в стране. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции.Председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат сообщил РИА Новости, что Базум в порядке и чувствует себя хорошо.

https://ria.ru/20230729/pomosch-1887109396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, нигер, франция, ниамей, мохамед базум, африканский союз, переворот в нигере — 2023