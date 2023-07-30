Рейтинг@Mail.ru
Планам ВСУ конец: западные СМИ написали о смертоносном наступлении России - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:31 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/nastuplenie-1887216864.html
Планам ВСУ конец: западные СМИ написали о смертоносном наступлении России
Планам ВСУ конец: западные СМИ написали о смертоносном наступлении России - РИА Новости, 30.07.2023
Планам ВСУ конец: западные СМИ написали о смертоносном наступлении России
Российская армия перешла в смертоносное для ВСУ наступление в Луганской Народной Республике, пишет обозреватель французской газеты Le Monde Тома Д`Истриа. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:31
2023-07-30T16:31
политика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849449371_0:78:3156:1853_1920x0_80_0_0_a86b8d6563a02700beea158678b4c05c.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российская армия перешла в смертоносное для ВСУ наступление в Луганской Народной Республике, пишет обозреватель французской газеты Le Monde Тома Д`Истриа."Киевские войска, которых русские превосходят численностью и огневой мощью, пытаются сдержать наступление в Серебрянском лесу в районе Кременной", — говорится в статье.По словам одного из украинских военных, им не хватает артиллерии и живой силы для противодействия противнику.Ранее Министерство обороны сообщило, что российская армия продвинулась в направлении Новоселовского на Купянском участке фронта, а также на Краснолиманском направлении. В ЛНР были отражены четыре атаки ВСУ. Украинские войска потеряли за минувшие сутки более 190 военных, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20230730/vzryv-1887214036.html
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849449371_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_563f3ce9f7c9f3f27d46d299e450be78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия
Политика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Планам ВСУ конец: западные СМИ написали о смертоносном наступлении России

Le Monde: российская армия перешла в смертоносное для Киева наступление в ЛНР

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российская армия перешла в смертоносное для ВСУ наступление в Луганской Народной Республике, пишет обозреватель французской газеты Le Monde Тома Д`Истриа.
«
"Киевские войска, которых русские превосходят численностью и огневой мощью, пытаются сдержать наступление в Серебрянском лесу в районе Кременной", — говорится в статье.
По словам одного из украинских военных, им не хватает артиллерии и живой силы для противодействия противнику.
Ранее Министерство обороны сообщило, что российская армия продвинулась в направлении Новоселовского на Купянском участке фронта, а также на Краснолиманском направлении. В ЛНР были отражены четыре атаки ВСУ. Украинские войска потеряли за минувшие сутки более 190 военных, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
"Ожесточенное сопротивление". Зеленского предупредили о взрыве на Украине
Вчера, 16:12
 
ПолитикаЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала