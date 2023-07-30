https://ria.ru/20230730/nastuplenie-1887216864.html

Планам ВСУ конец: западные СМИ написали о смертоносном наступлении России

Планам ВСУ конец: западные СМИ написали о смертоносном наступлении России - РИА Новости, 30.07.2023

Планам ВСУ конец: западные СМИ написали о смертоносном наступлении России

Российская армия перешла в смертоносное для ВСУ наступление в Луганской Народной Республике, пишет обозреватель французской газеты Le Monde Тома Д`Истриа. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T16:31

2023-07-30T16:31

2023-07-30T16:31

политика

луганская народная республика

вооруженные силы украины

украина

россия

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российская армия перешла в смертоносное для ВСУ наступление в Луганской Народной Республике, пишет обозреватель французской газеты Le Monde Тома Д`Истриа."Киевские войска, которых русские превосходят численностью и огневой мощью, пытаются сдержать наступление в Серебрянском лесу в районе Кременной", — говорится в статье.По словам одного из украинских военных, им не хватает артиллерии и живой силы для противодействия противнику.Ранее Министерство обороны сообщило, что российская армия продвинулась в направлении Новоселовского на Купянском участке фронта, а также на Краснолиманском направлении. В ЛНР были отражены четыре атаки ВСУ. Украинские войска потеряли за минувшие сутки более 190 военных, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

https://ria.ru/20230730/vzryv-1887214036.html

луганская народная республика

украина

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политика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия