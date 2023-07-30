https://ria.ru/20230730/nastuplenie-1887216864.html
Планам ВСУ конец: западные СМИ написали о смертоносном наступлении России
Планам ВСУ конец: западные СМИ написали о смертоносном наступлении России - РИА Новости, 30.07.2023
Планам ВСУ конец: западные СМИ написали о смертоносном наступлении России
Российская армия перешла в смертоносное для ВСУ наступление в Луганской Народной Республике, пишет обозреватель французской газеты Le Monde Тома Д`Истриа. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:31
2023-07-30T16:31
2023-07-30T16:31
политика
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849449371_0:78:3156:1853_1920x0_80_0_0_a86b8d6563a02700beea158678b4c05c.jpg
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Российская армия перешла в смертоносное для ВСУ наступление в Луганской Народной Республике, пишет обозреватель французской газеты Le Monde Тома Д`Истриа."Киевские войска, которых русские превосходят численностью и огневой мощью, пытаются сдержать наступление в Серебрянском лесу в районе Кременной", — говорится в статье.По словам одного из украинских военных, им не хватает артиллерии и живой силы для противодействия противнику.Ранее Министерство обороны сообщило, что российская армия продвинулась в направлении Новоселовского на Купянском участке фронта, а также на Краснолиманском направлении. В ЛНР были отражены четыре атаки ВСУ. Украинские войска потеряли за минувшие сутки более 190 военных, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, две гаубицы, три самоходных артиллерийских установки "Гвоздика" и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
https://ria.ru/20230730/vzryv-1887214036.html
луганская народная республика
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/03/1849449371_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_563f3ce9f7c9f3f27d46d299e450be78.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия
Политика, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
Планам ВСУ конец: западные СМИ написали о смертоносном наступлении России
Le Monde: российская армия перешла в смертоносное для Киева наступление в ЛНР