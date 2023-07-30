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СМИ: президент Чада направляется в Нигер для посредничества после мятежа - РИА Новости, 30.07.2023
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17:29 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/myatezh-1887224819.html
СМИ: президент Чада направляется в Нигер для посредничества после мятежа
СМИ: президент Чада направляется в Нигер для посредничества после мятежа - РИА Новости, 30.07.2023
СМИ: президент Чада направляется в Нигер для посредничества после мятежа
Временный президент Чада Махамат Идрис Деби отправляется в Нигер для посреднических усилий после мятежа в стране, сообщает радиостанция RFI. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T17:29
2023-07-30T17:29
в мире
нигер
чад
ниамей
мохамед базум
идрис деби
африканский союз
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Временный президент Чада Махамат Идрис Деби отправляется в Нигер для посреднических усилий после мятежа в стране, сообщает радиостанция RFI. "Президент Чада Махамат Идрис Деби направляется в Ниамей для посредничества", - говорится в сообщении радиостанции. Отмечается, что до этого с ним поговорил президент Нигерии Бола Тинубу. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230730/ekovas-1887222513.html
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РИА Новости
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96
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в мире, нигер, чад, ниамей, мохамед базум, идрис деби, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Чад, Ниамей, Мохамед Базум, Идрис Деби, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: президент Чада направляется в Нигер для посредничества после мятежа

RFI: президент Чада направляется в Нигер для посреднических усилий после мятежа в стране

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Временный президент Чада Махамат Идрис Деби отправляется в Нигер для посреднических усилий после мятежа в стране, сообщает радиостанция RFI.
«
"Президент Чада Махамат Идрис Деби направляется в Ниамей для посредничества", - говорится в сообщении радиостанции.
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Отмечается, что до этого с ним поговорил президент Нигерии Бола Тинубу.
Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
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В миреНигерЧадНиамейМохамед БазумИдрис ДебиАфриканский союзПереворот в Нигере — 2023
 
 
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