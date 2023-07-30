https://ria.ru/20230730/myatezh-1887224819.html

СМИ: президент Чада направляется в Нигер для посредничества после мятежа

СМИ: президент Чада направляется в Нигер для посредничества после мятежа - РИА Новости, 30.07.2023

СМИ: президент Чада направляется в Нигер для посредничества после мятежа

Временный президент Чада Махамат Идрис Деби отправляется в Нигер для посреднических усилий после мятежа в стране, сообщает радиостанция RFI. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T17:29

2023-07-30T17:29

2023-07-30T17:29

в мире

нигер

чад

ниамей

мохамед базум

идрис деби

африканский союз

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Временный президент Чада Махамат Идрис Деби отправляется в Нигер для посреднических усилий после мятежа в стране, сообщает радиостанция RFI. "Президент Чада Махамат Идрис Деби направляется в Ниамей для посредничества", - говорится в сообщении радиостанции. Отмечается, что до этого с ним поговорил президент Нигерии Бола Тинубу. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".

https://ria.ru/20230730/ekovas-1887222513.html

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в мире, нигер, чад, ниамей, мохамед базум, идрис деби, африканский союз, переворот в нигере — 2023