https://ria.ru/20230730/myatezh-1887224819.html
СМИ: президент Чада направляется в Нигер для посредничества после мятежа
СМИ: президент Чада направляется в Нигер для посредничества после мятежа - РИА Новости, 30.07.2023
СМИ: президент Чада направляется в Нигер для посредничества после мятежа
Временный президент Чада Махамат Идрис Деби отправляется в Нигер для посреднических усилий после мятежа в стране, сообщает радиостанция RFI. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T17:29
2023-07-30T17:29
2023-07-30T17:29
в мире
нигер
чад
ниамей
мохамед базум
идрис деби
африканский союз
переворот в нигере — 2023
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886669495_0:299:2048:1451_1920x0_80_0_0_e7690ef34ed59d9c0eb1106bbd723432.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Временный президент Чада Махамат Идрис Деби отправляется в Нигер для посреднических усилий после мятежа в стране, сообщает радиостанция RFI. "Президент Чада Махамат Идрис Деби направляется в Ниамей для посредничества", - говорится в сообщении радиостанции. Отмечается, что до этого с ним поговорил президент Нигерии Бола Тинубу. Ранее военные Нигера во время выступления по национальному телевидению заявили, что президент Мохамед Базум смещен, границы закрыты, объявлен комендантский час. Перед этим военные президентской гвардии заблокировали президентский дворец в столице страны Ниамее. Офис Базума утверждал, что армия не поддержала мятежников, но позднее командование ВС заявило о солидарности с ними. Президент по-прежнему удерживается в резиденции. Базум в порядке, чувствует себя хорошо, сообщил РИА Новости председатель комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат. В пятницу командующий президентской гвардией генерал Тчиани появился в эфире государственного ТВ Нигера как глава сформированного участниками переворота "Национального совета по защите отечества".
https://ria.ru/20230730/ekovas-1887222513.html
https://ria.ru/20230730/niger-1887218203.html
нигер
чад
ниамей
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1b/1886669495_53:0:1988:1451_1920x0_80_0_0_ee003c523f9aaa4ad8c49d0a30fea05c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, нигер, чад, ниамей, мохамед базум, идрис деби, африканский союз, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Чад, Ниамей, Мохамед Базум, Идрис Деби, Африканский союз, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: президент Чада направляется в Нигер для посредничества после мятежа
RFI: президент Чада направляется в Нигер для посреднических усилий после мятежа в стране