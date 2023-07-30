https://ria.ru/20230730/most-1887260143.html
Крымский мост временно закрыли для автотранспорта
Крымский мост временно закрыли для автотранспорта - РИА Новости, 30.07.2023
Крымский мост временно закрыли для автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T23:17
2023-07-30T23:17
2023-07-30T23:17
авто
россия
следственный комитет россии (ск рф)
чп на крымском мосту
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КРАСНОДАР, 30 июл – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении. Причины остановки движения не уточняются. Движение по мосту в последнюю неделю перекрывают каждый день, иногда по несколько раз. Киевские власти ночью 17 июля двумя надводными беспилотниками атаковали Крымский мост. СК России возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, а ее родители погибли. Движение поездов по мосту восстановили в тот же день, автотранспорта - в реверсивном режиме только по крайней правой полосе направления Тамань-Керчь. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.
https://ria.ru/20230730/krym-1887252420.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, следственный комитет россии (ск рф), чп на крымском мосту
Авто, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), ЧП на Крымском мосту
Крымский мост временно закрыли для автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, причины пока неизвестны