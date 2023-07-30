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ТЦ "Времена года" в Москве откроется для посетителей в понедельник
ТЦ "Времена года" в Москве откроется для посетителей в понедельник - РИА Новости, 30.07.2023
ТЦ "Времена года" в Москве откроется для посетителей в понедельник
Торговый центр "Времена года" в Москве откроется для посетителей в понедельник 31 июля и будет работать в обычном режиме, сообщили РИА Недвижимость в... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:11
2023-07-30T12:11
2023-07-30T12:11
происшествия
москва
россия
сергей собянин
следственный комитет россии (ск рф)
прорыв трубы в тц "времена года" в москве
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Торговый центр "Времена года" в Москве откроется для посетителей в понедельник 31 июля и будет работать в обычном режиме, сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе торгового центра. Ранее в ТЦ "Времена года" на западе столицы произошел прорыв трубы с горячей водой. Как информировал мэр Москвы Сергей Собянин, четыре человека погибли, по данным прокуратуры, все погибшие - женщины. По последним данным столичного главка СК РФ, пострадавших десять. "Откроется завтра и будет работать полный торговый день, как и всегда", - сказали в пресс-службе торгового центра, уточнив, что стандартный режим работы торгового центра - с 11.00 до 22.00.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, сергей собянин, следственный комитет россии (ск рф), прорыв трубы в тц "времена года" в москве
Происшествия, Москва, Россия, Сергей Собянин, Следственный комитет России (СК РФ), Прорыв трубы в ТЦ "Времена года" в Москве
ТЦ "Времена года" в Москве откроется для посетителей в понедельник
ТЦ "Времена года" в Москве откроется в понедельник и будет работать в обычном режиме