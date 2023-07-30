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Молдавия рассчитывает получить грант от МБРР - РИА Новости, 30.07.2023
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12:47 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/moldaviya-1887188008.html
Молдавия рассчитывает получить грант от МБРР
Молдавия рассчитывает получить грант от МБРР - РИА Новости, 30.07.2023
Молдавия рассчитывает получить грант от МБРР
Молдавия рассчитывает получить от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) грант на сумму в 90 миллионов долларов для поддержки госбюджета и... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T12:47
2023-07-30T12:47
молдавия
украина
в мире
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КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Молдавия рассчитывает получить от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) грант на сумму в 90 миллионов долларов для поддержки госбюджета и обеспечения конкурентоспособности страны, сообщила пресс-служба парламента на сайте. "Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставит Молдавии грант в размере 90 миллионов долларов. Члены Комитета по внешней политике и европейской интеграции одобрили консультативное заключение для начала переговоров и одобрения подписания соглашения, которое влечет за собой это", - говорится в сообщении. Грант предназначен для софинансирования программы "Молдова, чрезвычайные меры, устойчивость и конкурентоспособность". Финансовая помощь будет направлена на финансирование нужд государственного бюджета с целью смягчения негативных последствий, порожденных конфликтом на Украине. Также она позволит обеспечить устойчивость и конкурентоспособность Молдавии. Деньги будут выплачены единым платежом, власти Молдавии рассчитывают получить грант до 30 сентября.
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Молдавия, Украина, В мире
Молдавия рассчитывает получить грант от МБРР

Молдавия хочет получить от МБРР грант на 90 миллионов долларов для поддержки госбюджета

© Depositphotos.com / Leonid AndronovТриумфальная арка в Кишиневе
Триумфальная арка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© Depositphotos.com / Leonid Andronov
Триумфальная арка в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Молдавия рассчитывает получить от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) грант на сумму в 90 миллионов долларов для поддержки госбюджета и обеспечения конкурентоспособности страны, сообщила пресс-служба парламента на сайте.
"Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставит Молдавии грант в размере 90 миллионов долларов. Члены Комитета по внешней политике и европейской интеграции одобрили консультативное заключение для начала переговоров и одобрения подписания соглашения, которое влечет за собой это", - говорится в сообщении.
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Грант предназначен для софинансирования программы "Молдова, чрезвычайные меры, устойчивость и конкурентоспособность". Финансовая помощь будет направлена на финансирование нужд государственного бюджета с целью смягчения негативных последствий, порожденных конфликтом на Украине. Также она позволит обеспечить устойчивость и конкурентоспособность Молдавии.
Деньги будут выплачены единым платежом, власти Молдавии рассчитывают получить грант до 30 сентября.
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