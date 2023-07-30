https://ria.ru/20230730/moldaviya-1887188008.html

Молдавия рассчитывает получить грант от МБРР

Молдавия рассчитывает получить грант от МБРР - РИА Новости, 30.07.2023

Молдавия рассчитывает получить грант от МБРР

Молдавия рассчитывает получить от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) грант на сумму в 90 миллионов долларов для поддержки госбюджета и... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T12:47

2023-07-30T12:47

2023-07-30T12:47

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в мире

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КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Молдавия рассчитывает получить от Международного банка реконструкции и развития (МБРР) грант на сумму в 90 миллионов долларов для поддержки госбюджета и обеспечения конкурентоспособности страны, сообщила пресс-служба парламента на сайте. "Международный банк реконструкции и развития (МБРР) предоставит Молдавии грант в размере 90 миллионов долларов. Члены Комитета по внешней политике и европейской интеграции одобрили консультативное заключение для начала переговоров и одобрения подписания соглашения, которое влечет за собой это", - говорится в сообщении. Грант предназначен для софинансирования программы "Молдова, чрезвычайные меры, устойчивость и конкурентоспособность". Финансовая помощь будет направлена на финансирование нужд государственного бюджета с целью смягчения негативных последствий, порожденных конфликтом на Украине. Также она позволит обеспечить устойчивость и конкурентоспособность Молдавии. Деньги будут выплачены единым платежом, власти Молдавии рассчитывают получить грант до 30 сентября.

https://ria.ru/20230729/dodon-1887117000.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

молдавия, украина, в мире