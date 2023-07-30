https://ria.ru/20230730/moldaviya-1887178688.html

Молдавские фермеры попросили создать экспортный коридор для зерна

Молдавские фермеры попросили создать экспортный коридор для зерна - РИА Новости, 30.07.2023

Молдавские фермеры попросили создать экспортный коридор для зерна

Молдавские фермеры просят власти создать для них экспортный коридор, поскольку ситуация на таможнях уже сложная, а станет еще сложнее из-за роста объемов... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T11:29

2023-07-30T11:29

2023-07-30T11:29

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КИШИНЕВ, 30 июл - РИА Новости. Молдавские фермеры просят власти создать для них экспортный коридор, поскольку ситуация на таможнях уже сложная, а станет еще сложнее из-за роста объемов экспорта украинского зерна, заявляет ассоциация "Сила фермеров". Ассоциация "Сила фермеров" приняла участие во встрече с министром сельского хозяйства Владимиром Болей, а также руководством Таможенной службы и компаниями-экспортерами зерновых и масличных культур. Отмечается, что обнаружено "множество проблем в экспортном процессе" и ожидаем, что "ситуация вскоре ухудшится из-за увеличения транзита продукции с Украины". "Ассоциация представила предложения по перенаправлению транзита с Украины на несколько таможен на севере страны, а также созданию специального таможенного коридора для экспорта отечественных зерновых и масличных культур", - говорится в сообщении, опубликованном на странице ассоциации в Facebook*. Фермеры отмечают, что на юге страны приходится стоять в очереди 5-6 дней, чтобы вывезти зерно, все сложности с логистикой экспортеры компенсируют за счет аграриев снижением закупочных цен. Также аграрии отмечают, что власти так и не приняли решения по мораторию для микро-, мелких и средних фермерских хозяйств на выплату долгов перед частными кредиторами, что может спасти фермеров от банкротства в ближайший период. Тысячи аграриев ежедневно подвергаются давлению и угрозам со стороны кредиторов, наживают долги перед государством и не могут получить субсидии даже на возмещение акцизов. Фермеры в июне этого года вышли на акции протеста, чтобы привлечь внимание к своим проблемам, они взяли перерыв в проведении митингов до 1 августа, чтобы власти выполнили свои обещания. Молдавские аграрии в 2022 году также проводили акции протеста, выводили тракторы на трассы, чтобы привлечь внимание к своим проблемам: засухе, росту цен на топливо, подорожанию удобрений и пестицидов, проблемам с путями экспорта урожая. Власти страны обещали помочь, министр сельского хозяйства даже говорил о возможном введении режима ЧП из-за проблем в подведомственной ему области, но официально этот вопрос так и не обсуждался.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230622/moldavia-1879884388.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, молдавия