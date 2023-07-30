https://ria.ru/20230730/mi-8-1887170833.html
Российские истребители сбили над ДНР украинский вертолет Ми-8
Российские истребители сбили над ДНР украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 30.07.2023
Российские истребители сбили над ДНР украинский вертолет Ми-8
Российские истребители сбили над ДНР вертолет Ми-8 украинской армии, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:41
2023-07-30T10:41
2023-07-30T10:41
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
харьковская область
воздушно-космические силы россии
ми-8 амтш
безопасность
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские истребители сбили над ДНР вертолет Ми-8 украинской армии, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства. Отмечается, что российскими средствами ПВО за сутки уничтожено 44 украинских беспилотника в Харьковской области, Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.
https://ria.ru/20230730/zerno-1886871604.html
донецкая народная республика
россия
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, россия, харьковская область, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Харьковская область, Воздушно-космические силы России, Ми-8 АМТШ, Безопасность
Российские истребители сбили над ДНР украинский вертолет Ми-8
Минобороны: российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Воздвиженки