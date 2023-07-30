https://ria.ru/20230730/mi-8-1887170833.html

Российские истребители сбили над ДНР украинский вертолет Ми-8

Российские истребители сбили над ДНР украинский вертолет Ми-8 - РИА Новости, 30.07.2023

Российские истребители сбили над ДНР украинский вертолет Ми-8

Российские истребители сбили над ДНР вертолет Ми-8 украинской армии, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:41

2023-07-30T10:41

2023-07-30T10:41

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

харьковская область

воздушно-космические силы россии

ми-8 амтш

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1c/1780553409_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_61f6b217d2c1ddd43cb86c80fc9583c3.jpg

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские истребители сбили над ДНР вертолет Ми-8 украинской армии, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Воздвиженка Донецкой Народной Республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сводке военного ведомства. Отмечается, что российскими средствами ПВО за сутки уничтожено 44 украинских беспилотника в Харьковской области, Луганской Народной Республике, Донецкой Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях.

https://ria.ru/20230730/zerno-1886871604.html

донецкая народная республика

россия

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, россия, харьковская область, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, безопасность