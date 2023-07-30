"Время истекает": Украине отвели срок на "захват" Мелитополя
Telegraph: у Украины остались недели, чтобы взять Мелитополь перед распутицей
© AP Photo / Iryna RybakovaУкраинские военные
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Украине нужно удвоить усилия, чтобы добиться хоть какого-либо результата до начала распутицы и давления Запада в связи с усталостью от конфликта, написал обозреватель Telegraph Роберт Кларк.
"Время для решительных успехов истекает, прежде чем западная усталость возьмет верх <…>, время — самое беспощадное из всех категорий на поле боя — к сожалению, не на стороне терпеливых украинцев. <…>. Скоро наступит печально известная украинская "распутица", или "грязевой сезон", когда проливные дожди и паводки в разгар лета превращают землю на востоке Украины в топкое болото, затрудняя наступательные маневры и штурмы бронетехники", — говорится в статье.
По мнению Кларка, Украине грозят те же проблемы, с которыми столкнулись Наполеон и Гитлер, чьи наступления на Россию в итоге оказались "катастрофическими для обеих атакующих армий".
Следующий этап контрнаступления, по мнению журналиста, должен включать стремительный "захват" территории Запорожья на пути к Мелитополю, что потребует от ВСУ многих недель ожесточенных боев. Именно окончание этого этапа, считает Кларк, будет означать конец контрнаступления в целом.
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"Учитывая, что предстоящие выборы на Западе, вероятно, поглотят политический капитал, и ожидается, что усталость от войны даст о себе знать, у Украины может быть всего несколько коротких драгоценных месяцев, чтобы как можно быстрее отвоевать как можно больше территорий", — подытожил автор.
Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и, в первую очередь, Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard. Как отметил ранее президент России Владимир Путин, Вооруженные силы Украины не смогли достичь успеха. В конце прошлой недели он заявил, что потери личного состава ВСУ за время контрнаступления превысили 26 тысяч человек. В минувшую субботу глава государства сообщил, что Киев лишился 415 танков, а всего было уничтожено более 1,3 тысячи единиц бронетехники, две трети из которых — западного производства.