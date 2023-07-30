https://ria.ru/20230730/medvedev-1887170527.html
Медведев призвал врагов молиться на российских воинов
Медведев призвал врагов молиться на российских воинов - РИА Новости, 30.07.2023
Медведев призвал врагов молиться на российских воинов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что враги России должны молиться на российских военных, ведь они не дают разгореться... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:36
2023-07-30T10:36
2023-07-30T10:36
безопасность
россия
дмитрий медведев
нато
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что враги России должны молиться на российских военных, ведь они не дают разгореться мировому ядерному пожару. "Наши Вооружённые силы, отражая контрнаступление коллективного врага, защищают граждан России и нашу землю. Это очевидно всем приличным людям. Но помимо этого они предотвращают мировой конфликт. Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется. Наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару", - написал он.
https://ria.ru/20230729/putin-1887051998.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, дмитрий медведев, нато
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев призвал врагов молиться на российских воинов
Медведев заявил, что российские военные не дают разгореться ядерному пожару