Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал врагов молиться на российских воинов - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/medvedev-1887170527.html
Медведев призвал врагов молиться на российских воинов
Медведев призвал врагов молиться на российских воинов - РИА Новости, 30.07.2023
Медведев призвал врагов молиться на российских воинов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что враги России должны молиться на российских военных, ведь они не дают разгореться... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:36
2023-07-30T10:36
безопасность
россия
дмитрий медведев
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_0:279:2960:1944_1920x0_80_0_0_8de042bdf661aeda922f06c09622ee9e.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что враги России должны молиться на российских военных, ведь они не дают разгореться мировому ядерному пожару. "Наши Вооружённые силы, отражая контрнаступление коллективного врага, защищают граждан России и нашу землю. Это очевидно всем приличным людям. Но помимо этого они предотвращают мировой конфликт. Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется. Наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару", - написал он.
https://ria.ru/20230729/putin-1887051998.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/12/1832482469_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_5437d2272b5e2f636d015d2a752a8c54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, дмитрий медведев, нато
Безопасность, Россия, Дмитрий Медведев, НАТО
Медведев призвал врагов молиться на российских воинов

Медведев заявил, что российские военные не дают разгореться ядерному пожару

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что враги России должны молиться на российских военных, ведь они не дают разгореться мировому ядерному пожару.
"Наши Вооружённые силы, отражая контрнаступление коллективного врага, защищают граждан России и нашу землю. Это очевидно всем приличным людям. Но помимо этого они предотвращают мировой конфликт. Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется. Наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару", - написал он.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 29.07.2023
Медведев назвал решение МУС о выдаче ордера на арест Путина неисполнимым
29 июля, 12:50
 
БезопасностьРоссияДмитрий МедведевНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала