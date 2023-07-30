https://ria.ru/20230730/medvedev-1887170527.html

Медведев призвал врагов молиться на российских воинов

Медведев призвал врагов молиться на российских воинов - РИА Новости, 30.07.2023

Медведев призвал врагов молиться на российских воинов

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что враги России должны молиться на российских военных, ведь они не дают разгореться... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:36

2023-07-30T10:36

2023-07-30T10:36

безопасность

россия

дмитрий медведев

нато

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что враги России должны молиться на российских военных, ведь они не дают разгореться мировому ядерному пожару. "Наши Вооружённые силы, отражая контрнаступление коллективного врага, защищают граждан России и нашу землю. Это очевидно всем приличным людям. Но помимо этого они предотвращают мировой конфликт. Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия. Другого выхода просто не останется. Наши враги должны молиться на наших воинов. Они не дают разгореться мировому ядерному пожару", - написал он.

https://ria.ru/20230729/putin-1887051998.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, дмитрий медведев, нато