https://ria.ru/20230730/malchik-1887231067.html
В Нижегородской области ребенка убило током от оборванного провода
В Нижегородской области ребенка убило током от оборванного провода - РИА Новости, 30.07.2023
В Нижегородской области ребенка убило током от оборванного провода
Семилетний мальчик погиб от удара током в Нижегородской области, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T18:18
2023-07-30T18:18
2023-07-30T19:47
происшествия
нижегородская область
россия
уренский район
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Семилетний мальчик погиб от удара током в Нижегородской области, сообщило региональное управление Следственного комитета.Как уточняется, днем 30 июля в поселке Уста в Уренском районе мальчик коснулся оборванного провода линии электропередачи. От полученных повреждений он умер на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. "В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут юридическую оценку действиям лиц энергоснабжающей организации, ответственных за безопасную эксплуатацию воздушных линий электропередачи", — говорится в заявлении в Telegram-канале.Накануне в Нижегородской области прошел сильный ливень со шквалистым ветром. Из-за непогоды оказались повалены деревья, оборваны провода линий электропередачи, а также затоплены некоторые улицы. Кроме того, в Кстовском муниципальном округе сильный ветер опрокинул остановку, пострадали три человека.
https://ria.ru/20230725/tok-1886272436.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, россия, уренский район, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Уренский район, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области ребенка убило током от оборванного провода
В Нижегородской области семилетний мальчик погиб от удара током от оборванного провода
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл — РИА Новости.
Семилетний мальчик погиб от удара током в Нижегородской области, сообщило
региональное управление Следственного комитета.
Как уточняется, днем 30 июля в поселке Уста в Уренском районе мальчик коснулся оборванного провода линии электропередачи. От полученных повреждений он умер на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.
"В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут юридическую оценку действиям лиц энергоснабжающей организации, ответственных за безопасную эксплуатацию воздушных линий электропередачи", — говорится в заявлении в Telegram-канале.
Накануне в Нижегородской области прошел сильный ливень со шквалистым ветром. Из-за непогоды оказались повалены деревья, оборваны провода линий электропередачи, а также затоплены некоторые улицы. Кроме того, в Кстовском муниципальном округе сильный ветер опрокинул остановку, пострадали три человека.
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