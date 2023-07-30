https://ria.ru/20230730/malchik-1887231067.html

В Нижегородской области ребенка убило током от оборванного провода

В Нижегородской области ребенка убило током от оборванного провода - РИА Новости, 30.07.2023

В Нижегородской области ребенка убило током от оборванного провода

Семилетний мальчик погиб от удара током в Нижегородской области, сообщило региональное управление Следственного комитета. РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T18:18

2023-07-30T18:18

2023-07-30T19:47

происшествия

нижегородская область

россия

уренский район

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1e/1887240360_0:300:1280:1020_1920x0_80_0_0_b0fd2f36e24df8e7b6a4f93d9cf6311b.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл — РИА Новости. Семилетний мальчик погиб от удара током в Нижегородской области, сообщило региональное управление Следственного комитета.Как уточняется, днем 30 июля в поселке Уста в Уренском районе мальчик коснулся оборванного провода линии электропередачи. От полученных повреждений он умер на месте. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. "В ходе расследования уголовного дела следователи СК дадут юридическую оценку действиям лиц энергоснабжающей организации, ответственных за безопасную эксплуатацию воздушных линий электропередачи", — говорится в заявлении в Telegram-канале.Накануне в Нижегородской области прошел сильный ливень со шквалистым ветром. Из-за непогоды оказались повалены деревья, оборваны провода линий электропередачи, а также затоплены некоторые улицы. Кроме того, в Кстовском муниципальном округе сильный ветер опрокинул остановку, пострадали три человека.

https://ria.ru/20230725/tok-1886272436.html

нижегородская область

россия

уренский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, нижегородская область, россия, уренский район, следственный комитет россии (ск рф)