Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 30.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:26 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/makeevka-1887169375.html
ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами
ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 30.07.2023
ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами
Украинские войска утром в воскресенье за 15 минут четыре раза обстреляли Макеевку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T10:26
2023-07-30T10:26
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
кировский район
украина
нато
вооруженные силы украины
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_110:382:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3f04541437fbc2ed90d0db9da938525.jpg
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье за 15 минут четыре раза обстреляли Макеевку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров… 09.40 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях. В 9.45 и 9.50 ВСУ выпустили суммарно семь снарядов такого же калибра по Черногвардейскому и Кировскому районам Макеевки. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230730/udar-1887168837.html
макеевка
кировский район
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1f/1828190372_330:0:3061:2048_1920x0_80_0_0_4be30a9d71a6b0fb16b6c4e378251a7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, макеевка, кировский район, украина, нато, вооруженные силы украины, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Кировский район, Украина, НАТО, Вооруженные силы Украины, СЦКК
ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами

ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Макеевке

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье за 15 минут четыре раза обстреляли Макеевку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров… 09.40 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.
В 9.45 и 9.50 ВСУ выпустили суммарно семь снарядов такого же калибра по Черногвардейскому и Кировскому районам Макеевки.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Президент Украины Владимир Зеленский на саммите лидеров стран НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
В США указали, как Россия с помощью Зеленского нанесла сильный удар Украине
Вчера, 10:19
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМакеевкаКировский районУкраинаНАТОВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала