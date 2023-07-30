ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами
ВСУ выпустили 14 натовских снарядов по Макеевке
Осколки снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье за 15 минут четыре раза обстреляли Макеевку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров… 09.40 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях.
В 9.45 и 9.50 ВСУ выпустили суммарно семь снарядов такого же калибра по Черногвардейскому и Кировскому районам Макеевки.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.