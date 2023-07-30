https://ria.ru/20230730/makeevka-1887169375.html

ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами

ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами - РИА Новости, 30.07.2023

ВСУ обстреляли Макеевку натовскими снарядами

Украинские войска утром в воскресенье за 15 минут четыре раза обстреляли Макеевку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 30.07.2023

2023-07-30T10:26

2023-07-30T10:26

2023-07-30T10:26

специальная военная операция на украине

в мире

макеевка

кировский район

украина

нато

вооруженные силы украины

сцкк

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ДОНЕЦК, 30 июл - РИА Новости. Украинские войска утром в воскресенье за 15 минут четыре раза обстреляли Макеевку, выпустив 14 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 09.35 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров… 09.40 – населенный пункт Орловка – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы): выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщениях. В 9.45 и 9.50 ВСУ выпустили суммарно семь снарядов такого же калибра по Черногвардейскому и Кировскому районам Макеевки. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230730/udar-1887168837.html

макеевка

кировский район

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Варвара Скокшина

в мире, макеевка, кировский район, украина, нато, вооруженные силы украины, сцкк