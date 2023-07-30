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На Волге в области Саратова перевернулась парусная лодка - РИА Новости, 30.07.2023
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14:47 30.07.2023
https://ria.ru/20230730/lodka-1887206047.html
На Волге в области Саратова перевернулась парусная лодка
На Волге в области Саратова перевернулась парусная лодка - РИА Новости, 30.07.2023
На Волге в области Саратова перевернулась парусная лодка
Парусная лодка перевернулась на реке Волга в окрестностях Саратова, спасены восемь человек, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T14:47
2023-07-30T14:47
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 30 июл - РИА Новости. Парусная лодка перевернулась на реке Волга в окрестностях Саратова, спасены восемь человек, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин. "В 12.38 (11.38 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, (что) на акватории реки Волга вблизи острова Зеленый перевернулся парусный ял с людьми. На борту находилось восемь человек. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения эвакуировали на берег шесть человек, еще двоих эвакуировали очевидцы. От медицинской помощи люди отказались", - написал Юрин в своем телеграм-канале.
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происшествия, саратов
Происшествия, Саратов
На Волге в области Саратова перевернулась парусная лодка

На Волге в окрестностях Саратова перевернулась парусная лодка, восемь человек спасли

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКатер полиции патрулирует акваторию Волги в Самаре
Катер полиции патрулирует акваторию Волги в Самаре - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Катер полиции патрулирует акваторию Волги в Самаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 30 июл - РИА Новости. Парусная лодка перевернулась на реке Волга в окрестностях Саратова, спасены восемь человек, сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства региона Юрий Юрин.
"В 12.38 (11.38 мск) в службу "112" поступило сообщение о том, (что) на акватории реки Волга вблизи острова Зеленый перевернулся парусный ял с людьми. На борту находилось восемь человек. Прибывшие на место спасатели областной службы спасения эвакуировали на берег шесть человек, еще двоих эвакуировали очевидцы. От медицинской помощи люди отказались", - написал Юрин в своем телеграм-канале.
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