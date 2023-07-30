https://ria.ru/20230730/likhoradka-1887212653.html
Власти Нью-Дели сообщили о резком росте случаев лихорадки денге
Власти Нью-Дели сообщили о резком росте случаев лихорадки денге - РИА Новости, 30.07.2023
Власти Нью-Дели сообщили о резком росте случаев лихорадки денге
Власти Нью-Дели сообщили о резком росте случаев лихорадки денге, за три недели июля в индийской столице выявлено 65 случаев заболевания, такие данные были... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T16:05
2023-07-30T16:05
2023-07-30T16:05
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июл – РИА Новости. Власти Нью-Дели сообщили о резком росте случаев лихорадки денге, за три недели июля в индийской столице выявлено 65 случаев заболевания, такие данные были оглашены на пресс-конференции в воскресенье. По данным медиков, в июне в Дели было отмечено 40 случаев этого заболевания, а в мае - 23. При этом с начала года в индийской столице зафиксировано 187 случаев - это самый высокий показатель за период с 2018 года. В связи с распространением заболевания правительство Дели поручило провести кампании по повышению осведомленности о лихорадке денге в школах и среди граждан, заявил в воскресенье министр здравоохранения Дели Саурабх Бхардвадж. "Больницы будут готовы к случаям денге. Сегодня я также обсудил это с комиссаром Муниципальной корпорации Дели", - сказал Бхарадвадж, отметив, что секвенирование генома 20 заболевших в Дели показало, что 19 из них имели являются переносчиками второго серотипа вируса, DENV-2. "Второй тип - это тяжелый штамм, он представляет риск для пациентов. Предположительно в широком распространении находится только один штамм, но мы все должны быть осторожны", - сказал министр. Второй из четырех серотипов вируса, который может вызывать геморрагическую лихорадку. По мнению экспертов в области здравоохранения, смертность от этого типа вирусов невелика, но повторное заражение денге может быть опасно для жизни. Врачи связывают рост числа случаев денге в Дели с прошедшими в июля обильными дождями, которые вызвали подтопление ряда районов столицы. Лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. По данным ВОЗ, уровень смертности от тяжелой формы заболевания составляет 2,5% и без соответствующего лечения может достигать 20%.
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в мире, дели, воз, здоровье - общество, нью-дели
В мире, Дели, ВОЗ, Здоровье - Общество, Нью-Дели
Власти Нью-Дели сообщили о резком росте случаев лихорадки денге
Власти Нью-Дели сообщили о резком росте случаев лихорадки денге, выявлено еще 65 случаев
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 июл – РИА Новости. Власти Нью-Дели сообщили о резком росте случаев лихорадки денге, за три недели июля в индийской столице выявлено 65 случаев заболевания, такие данные были оглашены на пресс-конференции в воскресенье.
По данным медиков, в июне в Дели
было отмечено 40 случаев этого заболевания, а в мае - 23. При этом с начала года в индийской столице зафиксировано 187 случаев - это самый высокий показатель за период с 2018 года. В связи с распространением заболевания правительство Дели поручило провести кампании по повышению осведомленности о лихорадке денге в школах и среди граждан, заявил в воскресенье министр здравоохранения Дели Саурабх Бхардвадж.
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"Больницы будут готовы к случаям денге. Сегодня я также обсудил это с комиссаром Муниципальной корпорации Дели", - сказал Бхарадвадж, отметив, что секвенирование генома 20 заболевших в Дели показало, что 19 из них имели являются переносчиками второго серотипа вируса, DENV-2.
«
"Второй тип - это тяжелый штамм, он представляет риск для пациентов. Предположительно в широком распространении находится только один штамм, но мы все должны быть осторожны", - сказал министр.
Второй из четырех серотипов вируса, который может вызывать геморрагическую лихорадку. По мнению экспертов в области здравоохранения, смертность от этого типа вирусов невелика, но повторное заражение денге может быть опасно для жизни. Врачи связывают рост числа случаев денге в Дели с прошедшими в июля обильными дождями, которые вызвали подтопление ряда районов столицы.
Лихорадка денге - опасное заболевание трансмиссивной вирусной этиологии, распространенное в регионах с субтропическим и тропическим климатом. Основными переносчиками лихорадки денге являются комары Aedes aegypti. В отсутствие переносчика больной человек не представляет эпидемиологической опасности. Симптомами заболевания являются высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. По данным ВОЗ
, уровень смертности от тяжелой формы заболевания составляет 2,5% и без соответствующего лечения может достигать 20%.
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