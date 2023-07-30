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Миру придется жить по правилам, но их пока не придумали - РИА Новости, 30.07.2023
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08:00 30.07.2023 (обновлено: 08:08 30.07.2023)
https://ria.ru/20230730/lgbt-1887101129.html
Миру придется жить по правилам, но их пока не придумали
Миру придется жить по правилам, но их пока не придумали - РИА Новости, 30.07.2023
Миру придется жить по правилам, но их пока не придумали
На британскую рок-группу The 1975 малайзийцы подали в суд. Но подали совсем не те, от кого это ожидалось, и не по тому поводу, что можно было предположить. Все... РИА Новости, 30.07.2023
2023-07-30T08:00
2023-07-30T08:08
малайзия
мир
азия
аналитика
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На британскую рок-группу The 1975 малайзийцы подали в суд. Но подали совсем не те, от кого это ожидалось, и не по тому поводу, что можно было предположить. Все вместе — великолепная головоломка на тему того, как людям и народам жить друг с другом в завтрашнем мире.Начиналось так: был международный фестиваль в северном пригороде малайзийской столицы, в Хартамасе. Эта самая The 1975 сначала что-то спела, а потом ее лидер Мэтти Хили сказал со сцены прочувствованную речь насчет того, что только что узнал, какие в стране законы насчет ЛГБТ. Дословно речь повторить сложно, но можно попробовать. "Я не вижу **** смысла, да? — не вижу смысла приглашать The 1975 в страну, а потом говорить нам, с кем мы можем ****. Извините, если это вас обидит, если вы религиозны и это часть (позиции) вашего **** правительства, но ваше правительство — это кучка **** маразматиков, и мне уже все равно".После чего, чтобы тема разговора всем стала окончательно ясна, поцеловал на сцене бас-гитариста, тоже мужского пола. Всерьез так поцеловал, не по-детски.Разумеется, власти мгновенно отменили весь дальнейший фестиваль, группа успела вылететь из страны до того, как полиции поступила первая жалоба. Не чересчур ли — отменять все скопом? А вот нет. Малайзия — страна нескольких рас (прежде всего малайцы, китайцы и индийцы) и нескольких религий, но большинство — мусульмане. А меньшинство — радикальные, или рассерженные мусульмане. Властям как-то не захотелось, чтобы вот эти рассерженные напали на аудиторию фестиваля и побили тех, кто под руку подвернется.И началась дискуссия по всей Азии, а потом и шире: что это было и что делать? Дело в том, что The 1975 после Малайзии отменили концерты также в Индонезии и на Тайване. А судебный иск им сейчас вчинили, представьте, их малайзийские коллеги, музыканты, за то, что фестиваль отменили и музыканты лишились ожидавшегося заработка. А потом к иску присоединились рестораторы по соседству, тоже собиравшиеся заработать.Среди бури звучащих мнений есть нечто интересное: страна и регион нуждаются в деньгах от туризма после разорения от навязанных извне карантинов, но как быть с западными туристами, которые узнают про эту историю и задумаются? Они ведь странные, не такие, как мы.И эти восточные мысли отлично оттеняют коллективные западные стенания насчет того, что "основанный на правилах мир" находится в свободном падении и придется изобретать новый миропорядок, который подошел бы для всех, а не только для США и Запада.Дело в том, что правила эти придется создавать для мира, где все "не такие", все разные. И речь не только о разнице между государствами.Малайзия, конечно, особый случай существования бок о бок очень непохожих групп людей, и если, к примеру, китайцы там относятся к ЛГБТ терпимо, то при этом они знают — не надо бросать вызов другим согражданам. Но дело в том, что сегодня весь мир стал похож на Малайзию. В каждой отдельной стране живет множество разгневанных и с прочими не согласных, а рядом — те, кого это страшно сердит. До того сердит, что они чуть что — срываются с места и куда-то убегают (в лучшем случае). Да, это и о наших "релокантах", которые с февраля 2022-го тут и дня не могли оставаться.Было бы слишком хорошо, если бы все разбежались по своим углам и на каждую модель жизни или набор убеждений имелось бы по паре-тройке-десятку стран с четкими границами. При условии, конечно, что они не пытались бы воевать друг с другом просто оттого, что такие разные. Однако, похоже, что главная проблема сегодняшнего мира несколько другая. Она в том, что каждый… ну, скажем так, музыкант считает нормальным диктовать и навязывать свои вкусы с убеждениями людям и дома, и на другом конце континента, и матерно ругаться со сцены оттого, что тут с ним не согласны.А те, кто готов крушить все вокруг, чтобы насаждать совсем противоположные музыкальные вкусы, — они лучше? Да ровно то же самое. Потому что и те и другие злы до чрезвычайности.Повторим: государственно-географические рамки разных стилей жизни сегодня не сильно помогут. Потому что в рушащемся мире непонятно каких правил сейчас так: какая угодно чисто местная орава с ненавистью навязывает всем остальным свои взгляды или повестки, иногда ориентируясь при этом на какие-то зарубежные структуры, не обязательно на государства. С государствами можно еще договориться. А вот с наднациональными и прочими конторами или движениями — уже никак. В общем, мир, основанный на правилах, будет создавать нелегко. Но надо.
https://ria.ru/20230714/barbi-1884088376.html
https://ria.ru/20230708/festival-1882981005.html
https://ria.ru/20230723/nespravedlivost-1885666716.html
https://ria.ru/20230718/shtraf-1884846583.html
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Дмитрий Косырев
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РИА Новости
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малайзия, мир, азия, аналитика
Малайзия, Мир, Азия, Аналитика

Миру придется жить по правилам, но их пока не придумали

CC BY-SA 2.0 / Begoña from Errenteria, España / Британская рок-группа The 1975
Британская рок-группа The 1975 - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Begoña from Errenteria, España /
Британская рок-группа The 1975. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дмитрий Косырев
Дмитрий Косырев
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На британскую рок-группу The 1975 малайзийцы подали в суд. Но подали совсем не те, от кого это ожидалось, и не по тому поводу, что можно было предположить. Все вместе — великолепная головоломка на тему того, как людям и народам жить друг с другом в завтрашнем мире.
Начиналось так: был международный фестиваль в северном пригороде малайзийской столицы, в Хартамасе. Эта самая The 1975 сначала что-то спела, а потом ее лидер Мэтти Хили сказал со сцены прочувствованную речь насчет того, что только что узнал, какие в стране законы насчет ЛГБТ. Дословно речь повторить сложно, но можно попробовать. "Я не вижу **** смысла, да? — не вижу смысла приглашать The 1975 в страну, а потом говорить нам, с кем мы можем ****. Извините, если это вас обидит, если вы религиозны и это часть (позиции) вашего **** правительства, но ваше правительство — это кучка **** маразматиков, и мне уже все равно".
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После чего, чтобы тема разговора всем стала окончательно ясна, поцеловал на сцене бас-гитариста, тоже мужского пола. Всерьез так поцеловал, не по-детски.
Разумеется, власти мгновенно отменили весь дальнейший фестиваль, группа успела вылететь из страны до того, как полиции поступила первая жалоба. Не чересчур ли — отменять все скопом? А вот нет. Малайзия — страна нескольких рас (прежде всего малайцы, китайцы и индийцы) и нескольких религий, но большинство — мусульмане. А меньшинство — радикальные, или рассерженные мусульмане. Властям как-то не захотелось, чтобы вот эти рассерженные напали на аудиторию фестиваля и побили тех, кто под руку подвернется.
И началась дискуссия по всей Азии, а потом и шире: что это было и что делать? Дело в том, что The 1975 после Малайзии отменили концерты также в Индонезии и на Тайване. А судебный иск им сейчас вчинили, представьте, их малайзийские коллеги, музыканты, за то, что фестиваль отменили и музыканты лишились ожидавшегося заработка. А потом к иску присоединились рестораторы по соседству, тоже собиравшиеся заработать.
Среди бури звучащих мнений есть нечто интересное: страна и регион нуждаются в деньгах от туризма после разорения от навязанных извне карантинов, но как быть с западными туристами, которые узнают про эту историю и задумаются? Они ведь странные, не такие, как мы.
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И эти восточные мысли отлично оттеняют коллективные западные стенания насчет того, что "основанный на правилах мир" находится в свободном падении и придется изобретать новый миропорядок, который подошел бы для всех, а не только для США и Запада.
Дело в том, что правила эти придется создавать для мира, где все "не такие", все разные. И речь не только о разнице между государствами.
Малайзия, конечно, особый случай существования бок о бок очень непохожих групп людей, и если, к примеру, китайцы там относятся к ЛГБТ терпимо, то при этом они знают — не надо бросать вызов другим согражданам. Но дело в том, что сегодня весь мир стал похож на Малайзию. В каждой отдельной стране живет множество разгневанных и с прочими не согласных, а рядом — те, кого это страшно сердит. До того сердит, что они чуть что — срываются с места и куда-то убегают (в лучшем случае). Да, это и о наших "релокантах", которые с февраля 2022-го тут и дня не могли оставаться.
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Было бы слишком хорошо, если бы все разбежались по своим углам и на каждую модель жизни или набор убеждений имелось бы по паре-тройке-десятку стран с четкими границами. При условии, конечно, что они не пытались бы воевать друг с другом просто оттого, что такие разные. Однако, похоже, что главная проблема сегодняшнего мира несколько другая. Она в том, что каждый… ну, скажем так, музыкант считает нормальным диктовать и навязывать свои вкусы с убеждениями людям и дома, и на другом конце континента, и матерно ругаться со сцены оттого, что тут с ним не согласны.
А те, кто готов крушить все вокруг, чтобы насаждать совсем противоположные музыкальные вкусы, — они лучше? Да ровно то же самое. Потому что и те и другие злы до чрезвычайности.
Повторим: государственно-географические рамки разных стилей жизни сегодня не сильно помогут. Потому что в рушащемся мире непонятно каких правил сейчас так: какая угодно чисто местная орава с ненавистью навязывает всем остальным свои взгляды или повестки, иногда ориентируясь при этом на какие-то зарубежные структуры, не обязательно на государства. С государствами можно еще договориться. А вот с наднациональными и прочими конторами или движениями — уже никак. В общем, мир, основанный на правилах, будет создавать нелегко. Но надо.
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