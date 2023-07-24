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Группа The 1975 отменила концерты после ЛГБТ-скандала в Малайзии - РИА Новости, 24.07.2023
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Шоубиз
 
13:02 24.07.2023
https://ria.ru/20230724/1975-1885898363.html
Группа The 1975 отменила концерты после ЛГБТ-скандала в Малайзии
Группа The 1975 отменила концерты после ЛГБТ-скандала в Малайзии - РИА Новости, 24.07.2023
Группа The 1975 отменила концерты после ЛГБТ-скандала в Малайзии
Британская инди-рок-группа The 1975 отменила два выступления на фестивале We The Fest в Индонезии и на Тайване после ЛГБТ-скандала в Малайзии. Обращение... РИА Новости, 24.07.2023
2023-07-24T13:02
2023-07-24T13:02
шоубиз
знаменитости
музыка
малайзия
джакарта
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Британская инди-рок-группа The 1975 отменила два выступления на фестивале We The Fest в Индонезии и на Тайване после ЛГБТ-скандала в Малайзии. Обращение коллектива к слушателям было опубликовано на странице мероприятия в соцсети. &quot;The 1975 с сожалением сообщает, что запланированные в Джакарте и Тайбэе шоу не состоятся. Группа никогда не принимает решение об отмене концерта легкомысленно. Мы с нетерпением ждали выступлений в Джакарте и Тайбэе, но, к сожалению, из-за текущих обстоятельств невозможно продолжить запланированные концерты. Спасибо за понимание&quot;, – говорится в сообщении.В пятницу, 21 июля, власти Малайзии отменили музыкальный фестиваль Good Vibes в столице Куала-Лумпур. Причиной послужило выступление The 1975, во время которого фронтмен коллектива Мэтт Хили раскритиковал закон страны о запрете ЛГБТ и поцеловал басиста Росса Макдональда. После этого министр связи и цифровых технологий Малайзии Фахми Фадзил осудил действия Хили. Чиновник посоветовал певцу не оскорблять нравы и культуру стран, в которые он приезжает.Мэтт Хили не в первый раз оказывается в центре ЛГБТ-скандала. В 2019 году он поцеловал фаната-мужчину на концерте в ОАЭ, где также действуют жесткие законы против нетрадиционных отношений.
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знаменитости, музыка, малайзия, джакарта, тайбэй
Шоубиз, Знаменитости, Музыка, Малайзия, Джакарта, Тайбэй
Группа The 1975 отменила концерты после ЛГБТ-скандала в Малайзии

The 1975 отменили шоу в Индонезии и на Тайване после ЛГБТ-скандала с участием фронтмена

CC BY-SA 2.0 / Begoña from Errenteria, España / Британская рок-группа The 1975
Британская рок-группа The 1975 - РИА Новости, 1920, 24.07.2023
CC BY-SA 2.0 / Begoña from Errenteria, España /
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МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Британская инди-рок-группа The 1975 отменила два выступления на фестивале We The Fest в Индонезии и на Тайване после ЛГБТ-скандала в Малайзии. Обращение коллектива к слушателям было опубликовано на странице мероприятия в соцсети.
Скриншот публикации группы The 1975 в социальной сети
Скриншот публикации группы The 1975 в социальной сети
Скриншот публикации группы The 1975 в социальной сети
«

"The 1975 с сожалением сообщает, что запланированные в Джакарте и Тайбэе шоу не состоятся. Группа никогда не принимает решение об отмене концерта легкомысленно. Мы с нетерпением ждали выступлений в Джакарте и Тайбэе, но, к сожалению, из-за текущих обстоятельств невозможно продолжить запланированные концерты. Спасибо за понимание", – говорится в сообщении.

В пятницу, 21 июля, власти Малайзии отменили музыкальный фестиваль Good Vibes в столице Куала-Лумпур. Причиной послужило выступление The 1975, во время которого фронтмен коллектива Мэтт Хили раскритиковал закон страны о запрете ЛГБТ и поцеловал басиста Росса Макдональда.
После этого министр связи и цифровых технологий Малайзии Фахми Фадзил осудил действия Хили. Чиновник посоветовал певцу не оскорблять нравы и культуру стран, в которые он приезжает.
Мэтт Хили не в первый раз оказывается в центре ЛГБТ-скандала. В 2019 году он поцеловал фаната-мужчину на концерте в ОАЭ, где также действуют жесткие законы против нетрадиционных отношений.
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