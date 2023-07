https://ria.ru/20230724/1975-1885898363.html

Группа The 1975 отменила концерты после ЛГБТ-скандала в Малайзии

Группа The 1975 отменила концерты после ЛГБТ-скандала в Малайзии - РИА Новости, 24.07.2023

Группа The 1975 отменила концерты после ЛГБТ-скандала в Малайзии

Британская инди-рок-группа The 1975 отменила два выступления на фестивале We The Fest в Индонезии и на Тайване после ЛГБТ-скандала в Малайзии. Обращение... РИА Новости, 24.07.2023

2023-07-24T13:02

2023-07-24T13:02

2023-07-24T13:02

шоубиз

знаменитости

музыка

малайзия

джакарта

тайбэй

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/18/1885921650_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_58be1082e139e68d5182d1d05f4a0394.jpg

МОСКВА, 24 июл – РИА Новости. Британская инди-рок-группа The 1975 отменила два выступления на фестивале We The Fest в Индонезии и на Тайване после ЛГБТ-скандала в Малайзии. Обращение коллектива к слушателям было опубликовано на странице мероприятия в соцсети. "The 1975 с сожалением сообщает, что запланированные в Джакарте и Тайбэе шоу не состоятся. Группа никогда не принимает решение об отмене концерта легкомысленно. Мы с нетерпением ждали выступлений в Джакарте и Тайбэе, но, к сожалению, из-за текущих обстоятельств невозможно продолжить запланированные концерты. Спасибо за понимание", – говорится в сообщении.В пятницу, 21 июля, власти Малайзии отменили музыкальный фестиваль Good Vibes в столице Куала-Лумпур. Причиной послужило выступление The 1975, во время которого фронтмен коллектива Мэтт Хили раскритиковал закон страны о запрете ЛГБТ и поцеловал басиста Росса Макдональда. После этого министр связи и цифровых технологий Малайзии Фахми Фадзил осудил действия Хили. Чиновник посоветовал певцу не оскорблять нравы и культуру стран, в которые он приезжает.Мэтт Хили не в первый раз оказывается в центре ЛГБТ-скандала. В 2019 году он поцеловал фаната-мужчину на концерте в ОАЭ, где также действуют жесткие законы против нетрадиционных отношений.

https://ria.ru/20230720/protokol-1885352481.html

малайзия

джакарта

тайбэй

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

знаменитости, музыка, малайзия, джакарта, тайбэй